BUKTI RAT U NANTU: Sudar demonstranata i policije - Radili vodeni topovi i suzavac, Francuska donela radikalnu meru

FRANCUSKA policija upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante u Nantu, javlja televizija BFMTV.

FOTO: Tanjug/AP/Emma Da Silva

- U Nantu snage reda koriste vodene topove kako bi rasterale učesnike neprijavljenog protesta - navodi se u izveštaju.

Policija je ranije protiv demonstranata u ovom gradu upotrebila i suzavac.

Kako je prenela radio-stanica „Isi“ (ici), u centru Nanta okupilo se između 1.500 i 2.000 ljudi, koji protestuju zbog rasta troškova života.

Dan ranije, prefektura departmana Atlantska Loara, u kojem se nalazi Nant, donela je odluku o zabrani održavanja demonstracija u centralnom delu grada.

Protesti su u Francuskoj počeli sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u predgrađima Pariza, zahtevajući poboljšanje uslova u školama. Kasnije su im se pridružili i građani nezadovoljni rastom cena, a demonstracije su se proširile i na druge delove zemlje.

Najmasovniji je bio protest održan na nacionalnom nivou 17. oktobra. Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u njemu je učestvovalo oko 550.000 ljudi.

Francuske snage reda su tokom protesta protiv demonstranata upotrebljavale suzavac, zvučne granate i vodene topove.