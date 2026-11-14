BUKTI RAT U NANTU: Sudar demonstranata i policije - Radili vodeni topovi i suzavac, Francuska donela radikalnu meru
FRANCUSKA policija upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante u Nantu, javlja televizija BFMTV.
- U Nantu snage reda koriste vodene topove kako bi rasterale učesnike neprijavljenog protesta - navodi se u izveštaju.
Policija je ranije protiv demonstranata u ovom gradu upotrebila i suzavac.
Kako je prenela radio-stanica „Isi“ (ici), u centru Nanta okupilo se između 1.500 i 2.000 ljudi, koji protestuju zbog rasta troškova života.
Dan ranije, prefektura departmana Atlantska Loara, u kojem se nalazi Nant, donela je odluku o zabrani održavanja demonstracija u centralnom delu grada.
Protesti su u Francuskoj počeli sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u predgrađima Pariza, zahtevajući poboljšanje uslova u školama. Kasnije su im se pridružili i građani nezadovoljni rastom cena, a demonstracije su se proširile i na druge delove zemlje.
Najmasovniji je bio protest održan na nacionalnom nivou 17. oktobra. Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u njemu je učestvovalo oko 550.000 ljudi.
Francuske snage reda su tokom protesta protiv demonstranata upotrebljavale suzavac, zvučne granate i vodene topove.
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