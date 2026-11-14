Penjaroja posle poraza Partizana: Prvo poluvreme veoma loše, povrede nisu izgovor

TRENER Partizana, Đoan Penjaroja, nije bio zadovoljan onim što je video od njegovih izabranika u Zadru.

FOTO: ABA liga/Josip Begonja

Crno-beli su izgubili u Hrvatskoj i to im je prvi poraz u ABA ligi. Španski stručnjak se posebno osvrnuo na prvo poluvreme.

- Čestitam Zadru, zasluženo je pobedio. Igrali smo veoma loše u prvom poluvremenu. Nismo poštovali osnovne stvari, bili smo previše mekani u situacijama jedan na jedan, na defanzivnom skoku... Zadar je agresivna ekipa u odbrani i postigli su mnogo poena iz naših grešaka, čini mi se 15 samo u prvom poluvremenu. Lako su dolazili do poena, mi smo bili mekani, nismo koristili faulove i igrali su lako. Teško je objasniti našu igru iz prvog poluvremena - rekao je Penjaroja posle utakmice.

Ekipa iz Beograda je ovu utakmicu odigrala bez nekoliko važnih igrača, ali 57-godišnji strateg smatra da to nije opravdanje.

- Jasno je da smo u drugom poluvremenu promenili energiju u odbrani, postigli su nam 28 poena. Nismo igrali previše dobro, ali smo igrali sa energijom, slično kako inače igramo, sa svim igračima. Pravili smo greške i nismo bili efikasni u šutu, promašivali smo otvorene šuteve, sećam se tri-četiri otvorene situacije da dođemo do poena u tranziciji i nismo ih iskoristili. Ipak, ponosan sam na drugo poluvreme, nije lako boriti se posle minus 23. Ipak, prvo poluvreme je bilo neprihvatljivo. Takođe, očigledno je da imamo problema, povređene igrače, ali to nije izgovor. Imali smo 10 profesionalaca i morali smo bolje da se borimo u prvom poluvremenu - zaključio je Penjaroja.

Partizan u grupi B ABA lige ima učinak 6-1 i u narednom kolu dočekuje Dubai. Zadar je na 3-4 i u sledećoj rundi će se sastati sa Klužom.

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