Penjaroja posle poraza Partizana: Prvo poluvreme veoma loše, povrede nisu izgovor
TRENER Partizana, Đoan Penjaroja, nije bio zadovoljan onim što je video od njegovih izabranika u Zadru.
Crno-beli su izgubili u Hrvatskoj i to im je prvi poraz u ABA ligi. Španski stručnjak se posebno osvrnuo na prvo poluvreme.
- Čestitam Zadru, zasluženo je pobedio. Igrali smo veoma loše u prvom poluvremenu. Nismo poštovali osnovne stvari, bili smo previše mekani u situacijama jedan na jedan, na defanzivnom skoku... Zadar je agresivna ekipa u odbrani i postigli su mnogo poena iz naših grešaka, čini mi se 15 samo u prvom poluvremenu. Lako su dolazili do poena, mi smo bili mekani, nismo koristili faulove i igrali su lako. Teško je objasniti našu igru iz prvog poluvremena - rekao je Penjaroja posle utakmice.
Ekipa iz Beograda je ovu utakmicu odigrala bez nekoliko važnih igrača, ali 57-godišnji strateg smatra da to nije opravdanje.
- Jasno je da smo u drugom poluvremenu promenili energiju u odbrani, postigli su nam 28 poena. Nismo igrali previše dobro, ali smo igrali sa energijom, slično kako inače igramo, sa svim igračima. Pravili smo greške i nismo bili efikasni u šutu, promašivali smo otvorene šuteve, sećam se tri-četiri otvorene situacije da dođemo do poena u tranziciji i nismo ih iskoristili. Ipak, ponosan sam na drugo poluvreme, nije lako boriti se posle minus 23. Ipak, prvo poluvreme je bilo neprihvatljivo. Takođe, očigledno je da imamo problema, povređene igrače, ali to nije izgovor. Imali smo 10 profesionalaca i morali smo bolje da se borimo u prvom poluvremenu - zaključio je Penjaroja.
Partizan u grupi B ABA lige ima učinak 6-1 i u narednom kolu dočekuje Dubai. Zadar je na 3-4 i u sledećoj rundi će se sastati sa Klužom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Marko Marin progovorio o odlasku iz Crvene zvezde
14. 11. 2026. u 18:27
VELIKO POJAČANjE! Vraća se Vladimir Lučić
14. 11. 2026. u 09:28
Jokiću istorijska zarada: Otkriveno kada Srbin ide u penziju
14. 11. 2026. u 13:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.
14. 11. 2026. u 17:50
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)