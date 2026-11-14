Svet

POTPUNO NEPROMIŠLJENO I OPASNO: Bivši britanski diplomata upozorio Evropu koja preti Rusiji

Novosti online

14. 11. 2026. u 20:17

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EVROPA ne shvata rizik koji izlaže preteći Rusiji, rekao je bivši britanski diplomata Alaster Kruk na Jutjubu.

ПОТПУНО НЕПРОМИШЉЕНО И ОПАСНО: Бивши британски дипломата упозорио Европу која прети Русији

Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

„Evropljani u suštini sami sebi stvaraju probleme... Pogotovo u slučaju Kalinjingrada... To je potpuno nepromišljeno i opasno“, citira ga RIA Novosti .

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je ranije upozorila da bi oružani napad na Kalinjingradsku oblast rezultirao odgovorom upotrebom svih raspoloživih sredstava Moskve.

Prema Kruku, Evropljani su spremni da rizikuju jer ne veruju da je opasnost stvarna.

„Mislim da im nedostaju i intelektualni i institucionalni kapaciteti da adekvatno procene ciljeve i postupke Rusa“, ​​naglasio je Kruk.

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