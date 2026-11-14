Na današnji dan pre 20 godina Peđa Stojaković je ispisao istoriju NBA lige!

Na današnji dan, 14. novembra 2006. godine, srpski košarkaš Peđa Stojaković priredio je jednu od najimpresivnijih individualnih partija u istoriji NBA lige. U dresu Nju Orleans Hornetsa protiv Šarlot Bobketsa ostvario je podvig koji do tada nije zabeležen postigavši prvih 20 poena svoje ekipe na utakmici!

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Ono što je dodatno fascinantno jeste činjenica da je Peđi za ovaj podvig bilo potrebno svega šest minuta i 24 sekunde. Od prvog sudijskog zvižduka bio je nezaustavljiv, a protivnička odbrana nije imala rešenje za njegov šut.

Stojaković je pogađao iz svih pozicija, demonstrirajući zbog čega je godinama važio za jednog od najboljih šutera na planeti. Trojke, šutevi sa poludistance i slobodna bacanja nizali su se kao na traci, dok su njegovi saigrači praktično samo gledali kako da mu dodaju loptu.

Prema podacima koji se vode od sezone 1996/97, kada je počelo beleženje detaljne plej-baj-plej statistike, nijedan košarkaš pre njega nije uspeo da postigne prvih 20 poena svog tima na jednoj NBA utakmici. Ovaj rekord ostao je upamćen kao jedan od najspecifičnijih individualnih podviga u modernoj košarci.

20 years ago, today: Peja Stojaković became the FIRST PLAYER since NBA play-by-play data was first recorded (1996-97) to score a team’s first 20 points of a game 🔥 https://t.co/C81XFxE6O9 — NBA History (@NBAHistory) November 14, 2026

Stojaković tu nije nameravao da stane!

U prvoj četvrtini ubacio je čak 22 poena, čime je postavio i klupski rekord Hornetsa po broju poena u jednoj deonici. Ono što posebno govori o njegovoj večeri jeste podatak da je u prvih 12 minuta pogodio svih sedam šuteva iz igre, uključujući četiri trojke, uz četiri uspešna slobodna bacanja.

Iako je nakon prve deonice njegov ritam nešto opao, srpski as nastavio je da zatrpava koš protivnika. Na kraju je utakmicu završio sa čak 42 poena, što je ujedno bio njegov najbolji poenterski učinak u NBA karijeri. Iz igre je šutirao 15/22, pogodio pet trojki iz deset pokušaja, a imao je i osam skokova i dve ukradene lopte.

Hornetsi su na kraju slavili rezultatom 94:85, a zanimljivo je da njihov tadašnji mladi plejmejker Kris Pol nije pogodio nijedan šut iz igre, iako je zabeležio deset asistencija. Čak sedam njegovih asistencija završilo je poenima Stojakovića.

Sa druge strane, Šarlot nije uspeo da zaustavi raspoloženog Srbina, iako je Emeka Okafor odigrao odličnu utakmicu sa 25 poena, 16 skokova i čak sedam blokada.

Posebna utakmica u neobičnim okolnostima

Ovaj istorijski nastup imao je i zanimljivu pozadinu. Hornetsi su u tom periodu domaće utakmice igrali u Oklahomi Sitiju, pošto je uragan Katrina 2005. godine teško pogodio Nju Orleans i primorao klub da privremeno napusti svoj grad.

Peđa je u klub stigao tokom leta 2006. godine, nakon perioda provedenog u Sakramento Kingsima i Indijana Pejsersima. Od njega se očekivalo da svojim šuterskim kvalitetima pomogne Krisu Polu i podigne napadački potencijal ekipe, a utakmica protiv Šarlota pokazala je koliko opasan može da bude kada pronađe ritam.

Nažalost, ta sezona nije se završila onako kako je srpski košarkaš želeo. Problemi sa leđima i operacija prekinuli su njegovu sezonu već nakon 13 odigranih utakmica.

Ipak, ono što je uradio protiv Šarlota ostalo je zapisano u istoriji najjače košarkaške lige na svetu.

Stojaković je kasnije osvojio i NBA titulu sa Dalas Maveriksima 2011. godine, a tokom karijere tri puta je bio učesnik Ol-star utakmice. Dva puta je osvajao i takmičenje u šutiranju trojki na Ol-star vikendu.

Ali 14. novembar 2006. godine zauvek će ostati datum kada je jedan Srbin uradio nešto što niko pre njega nije uspeo – postigao prvih 20 poena svog tima na NBA utakmici!