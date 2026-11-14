"SKIDALI SU SA ČET-DŽI-PI-TIJA ONO ŠTO BI LJUDIMA MOGLO DA SE DOPADNE" Vučić tvrdi da su obećanja Studentske liste nerealna

LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostujući na Pink televiziji navodi da su obećanja Studentske liste poprilično nerealna.

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- Ali, želim sledeću stvar da vam kažem, oni su to skidali sa čet-dži-pi-tija, ono što bi ljudima moglo da se dopadne. Međutim, samo jednu stvar nisu uračunali, zašto nikada nisam želeo da dozvolim različite stope za PDV i mnogo izuzetaka za PDV. Za uloške za žene nema PDV-a, biće jeftiniji. A onda ćete morati i hranu za decu, hranu za bebe. Onda ćete morati i hranu za kučiće, i hranu za mačiće. A onda ćete morati i za autobuse i trolejbuse. I onda više nikada nećete imati PDV, i više nikada nećete imati fiskalni sistem čist i uređen. I verujte mi, ovo što vam ja govorim, ovo zna i Šoškić, ali neće ni da ga pitaju. To što ja mislim o njemu u moralnom smislu, to je druga stvar. Ali postoje neki ljudi kod njih koji nešto znaju, koji znaju šta je država. A ovo, čet-dži-pi-ti država, a mi ćemo u svakom selu da imamo lekara? Stvarno? 10 milijardi ćete da izdvojite? Pošto to ne može bez tih para. Dobro, možda ne znaju koliko treba. Ne, oni ne znaju ništa od toga. I to što čitam sad po ovim medijima, preletačima raznim, koji bi nešto da nas upoznaju, šta će da bude, to su sve besmislice, neistine i čiste laži, zato što su te stvari nemoguće. Dakle, neko mora da nam kaže a odakle taj novac? Dakle, vi imate dve strane budžeta. Jedno su rashodi, drugo su prihodi. Ono gde su naši ljudi grešili, gradonačelnici i ostali, bahati i arogantni, oni podignu rashode da bi se svima dodvorili. I kažu, i nas lažu kako će im prihodi biti ovoliki. Neće. Rashodi im odu u nebo, prihodi budu mali, a onda ajde Beograde, ajde državo, pomaži, da bismo mi mogli ove naše rupe da popunimo. Dakle, kad imate, kad kažete da ćete da trošite ogroman novac za nešto, morate da nam kažete odakle ćete to da dobijete - navodi on.