NE OKREĆI SE, SINE: Hrvati žele da se kolektivno odsele iz Hrvatske?

GRADONAČELNIK Oroslavja Viktor Šimunić objavio je na Fejsbuku oštru kritiku političkog sistema u Hrvatskoj, rekavši da je nakon 35 godina lošeg upravljanja vreme za prave promene.

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Komentarisao je delovanje institucija, korupciju, stanje zdravstva i sporta i pozvao građane da se zapitaju da li žele da se bore za svoju zemlju ili da je napuste.

„Ako pitate gde ide javni novac, USKOK će vam pokucati na vrata u 6 ujutru i uzeti mobilne telefone vaših roditelja, računare sa drugim podacima na njima, a da ne pominjemo ostalo“, napisao je.

Nastavio je da nabraja primere onoga što smatra problemima hrvatskog društva.

„Ako želite da se bavite sportom i budete uspešni, neko može da zaradi i do 50 miliona evra na vašem računu i da to pohlepno trpa u svoje privatne džepove bez oklevanja, a ne za razvoj sporta. Ako vam je potrebna pomoć u bolnici, taj sistem vas bukvalno može ubiti. A prema novom sistemu - ako niste politički podobni, onda nemate gde da ispraznite smeće“, rekao je on.

Šimunić smatra da promene pojedinačnih funkcija nisu dovoljne i da je potrebno promeniti sistem u celini.

„Nema svrhe postavljati direktore, ministre, članove upravnih odbora, direktore udruženja, korumpirane političare na pozicije i neke korumpirane šefove na pozicije javnih preduzeća“, napisao je.

Na kraju saopštenja, obratio se studentima, radnicima, penzionerima, preduzetnicima, pripadnicima vojske i policije, zdravstvenim radnicima, vatrogascima, nastavnicima i zaposlenima u javnim službama.

„Moramo konačno da se zapitamo da li ćemo se boriti za ovu zemlju ili je bolje da se svi odselimo i nikada se ne osvrnemo“, zaključio je Šimunić.