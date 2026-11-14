Fudbal

Bivši reprezentativac Severne Makedonije preminuo u 46. godini života

В.М.

14. 11. 2026. u 18:55

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Fudbalski svet u Severnoj Makedoniji zavijen je u crno nakon vesti o iznenadnoj smrti Agrona Memedija, nekadašnjeg reprezentativca ove zemlje, koji je preminuo u 46. godini života.

Бивши репрезентативац Северне Македоније преминуо у 46. години живота

Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tragedija se dogodila tokom treninga Škendije iz Tetova, gde je Memedi radio kao član stručnog štaba nakon završetka profesionalne igračke karijere. On se tokom treninga iznenada srušio, a uprkos pokušajima da mu se pomogne, preminuo je na putu do bolnice u Tetovu.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je klub iz Tetova, koji se emotivnom porukom oprostio od čoveka koji je godinama bio deo njegove porodice.

- Sa dubokim bolom obaveštavamo javnost o smrti Agrona Memedija, člana stručnog štaba i bivšeg fudbalera našeg kluba. Danas je naš klub izgubio jednog od svojih ljudi, čoveka koji je bio deo crveno-crne porodice, najpre kao fudbaler, a potom i kao član stručnog štaba. U ovim teškim trenucima, naše misli i molitve su uz porodicu Memedi, rodbinu i sve one koji su poznavali Agrona i voleli ga. On će zauvek ostati deo naše porodice. Počivaj u miru, Goni - navodi se u saopštenju Škendije.

Memedi je tokom fudbalske karijere nastupao za nekoliko klubova u Severnoj Makedoniji, a najveći trag ostavio je u dresu Renove, sa kojom je osvojio titulu šampiona države. Igrao je i za Metalurg, dok je za reprezentaciju Severne Makedonije upisao jedan nastup, 2010. godine.

Nakon što je završio igračku karijeru, odlučio je da ostane u fudbalu i posveti se trenerskom poslu. Godinama je bio vezan za Škendiju, klub u kojem je nastavio da radi i nakon što je prestao da igra.

Njegov iznenadni odlazak ostavio je veliku prazninu među ljudima sa kojima je sarađivao, a od njega se oprostio i klub čije je boje branio i kojem je ostao veran i posle završetka igračke karijere.

Porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskreno saučešće.

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