RAČUN STIGAO NA NAPLATU: Napad na Rusiju ponovo se završava kolapsom Evrope
EVROPA – i izgleda da su svi to shvatili – vreme je da plati cenu, pišu RIA Novosti.
- Ono čemu smo svedočili u Abu Dabiju poslednjih nekoliko dana, a pre toga, poslednjih nedelja, meseci i godina, dobilo je oblik presude. Presuda je nedvosmislen neuspeh celokupne politike EU prema našoj zemlji (Rusiji), ukupno (i ne samo) sa geopolitičkom krizom u Donbasu - navodi se u tekstu.
Sve što je Evropa spremila Rusiji — međunarodnu izolaciju, ekonomsku katastrofu, finansijski kolaps, nerede na gradskim ulicama, haos u međuetničkim odnosima, pljačku (zbog gladi) i sistemsku političku krizu — ona je sama dobila, navodi autor.
- Drang nah Osten, pritisak na Rusiju, pokušaji da se ona ograniči, da se porazi, sve se završava na isti način za Evropu. Napad na Rusiju, koji je Brisel pokrenuo pred našim očima, ponovo se završava kolapsom Evrope - piše u tekstu.
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