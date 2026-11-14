Srbija razbila Azerbejdžan: "Orlići" sa Crnom Gorom za narednu fazu kvalifikacija
OMLADINSKA fudbalska reprezentacija (U19) Srbije pobedila je u Pančevu selekciju Azerbejdžana rezultatom 4:0 u meču 2. kola grupe B1 druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027.
Golove za "orliće" postigli su Dimitrije Šarić iz penala u 40. minutu, David Milovanović u 70. i Jovan Ostojić u 73. i 79. minutu.
Naša selekcija je bila bolji rival, ali je otpor slomila tek u 70. minutu kad je povela sa 2:0. Potom je za šest minuta dala još dva pogotka.
Crna Gora je ranije ove subote savladala Farska Ostrva rezultatom 1:0 u drugom meču grupe B1.
Srbija i Crna Gora imaju po šest bodova, dok su na trećem i četvrtom mestu Farska Ostrva i Azerbejdžan bez bodova.
U poslednjem kolu kvalifikacija igraće "orlići" protiv Crne Gore, odnosno Farska Ostrva i Azerbejdžan.
Prvoplasirana reprezentacija u grupi nastaviće kvalifikacije u A ligi, dok će ostale selekcije igrati u B ligi.
Evropsko prvenstvo za omladince 2027. godine igraće se u Češkoj.
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