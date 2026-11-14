Fudbal

Srbija razbila Azerbejdžan: "Orlići" sa Crnom Gorom za narednu fazu kvalifikacija

Ч. В.

14. 11. 2026. u 18:48

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OMLADINSKA fudbalska reprezentacija (U19) Srbije pobedila je u Pančevu selekciju Azerbejdžana rezultatom 4:0 u meču 2. kola grupe B1 druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027.

Србија разбила Азербејџан: Орлићи са Црном Гором за наредну фазу квалификација

FOTO: FSS

Golove za "orliće" postigli su Dimitrije Šarić iz penala u 40. minutu, David Milovanović u 70. i Jovan Ostojić u 73. i 79. minutu.

Naša selekcija je bila bolji rival, ali je otpor slomila tek u 70. minutu kad je povela sa 2:0. Potom je za šest minuta dala još dva pogotka.

Crna Gora je ranije ove subote savladala Farska Ostrva rezultatom 1:0 u drugom meču grupe B1.

Srbija i Crna Gora imaju po šest bodova, dok su na trećem i četvrtom mestu Farska Ostrva i Azerbejdžan bez bodova.

U poslednjem kolu kvalifikacija igraće "orlići" protiv Crne Gore, odnosno Farska Ostrva i Azerbejdžan.

Prvoplasirana reprezentacija u grupi nastaviće kvalifikacije u A ligi, dok će ostale selekcije igrati u B ligi.

Evropsko prvenstvo za omladince 2027. godine igraće se u Češkoj.

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