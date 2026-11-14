Svet

PONOSNI NA SVOJU VELIKU ZEMLJU: Bivši slovački premijer divi se patriotizmu Rusa

Novosti online

14. 11. 2026. u 19:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BIVŠI slovački premijer Jan Čarnogurski rekao je za RIA Novosti da se divi patriotizmu Rusa.

ПОНОСНИ НА СВОЈУ ВЕЛИКУ ЗЕМЉУ: Бивши словачки премијер диви се патриотизму Руса

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Patriotizma koji se manifestuje u običnim razgovorima i malim gestovima - rekao je Čarnogurski, odgovarajući na pitanje čega se seća sa svojih putovanja u Rusiju.

Takođe je napomenuo da su Rusi ponosni na svoju veliku zemlju.

U aprilu je slovački premijer Robert Fico izjavio da Rusi kleče samo da bi vezali pertle, a ne zato što to neko drugi želi. Tada je primetio da Evropska unija neće moći da oslabi Rusiju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)
Svet

0 0

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)

JEDAN od automobila iz kolone predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posete Irskoj, preneo je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

13. 11. 2026. u 21:49

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA