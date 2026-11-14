BIVŠI slovački premijer Jan Čarnogurski rekao je za RIA Novosti da se divi patriotizmu Rusa.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Patriotizma koji se manifestuje u običnim razgovorima i malim gestovima - rekao je Čarnogurski, odgovarajući na pitanje čega se seća sa svojih putovanja u Rusiju.

Takođe je napomenuo da su Rusi ponosni na svoju veliku zemlju.

U aprilu je slovački premijer Robert Fico izjavio da Rusi kleče samo da bi vezali pertle, a ne zato što to neko drugi želi. Tada je primetio da Evropska unija neće moći da oslabi Rusiju.