PONOSNI NA SVOJU VELIKU ZEMLJU: Bivši slovački premijer divi se patriotizmu Rusa
BIVŠI slovački premijer Jan Čarnogurski rekao je za RIA Novosti da se divi patriotizmu Rusa.
- Patriotizma koji se manifestuje u običnim razgovorima i malim gestovima - rekao je Čarnogurski, odgovarajući na pitanje čega se seća sa svojih putovanja u Rusiju.
Takođe je napomenuo da su Rusi ponosni na svoju veliku zemlju.
U aprilu je slovački premijer Robert Fico izjavio da Rusi kleče samo da bi vezali pertle, a ne zato što to neko drugi želi. Tada je primetio da Evropska unija neće moći da oslabi Rusiju.
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