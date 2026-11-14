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"IRAN JE SAD JOŠ JAČI, TRAMP JE NAPRAVIO FATALNU GREŠKU" Probudio se stari Entoni Blinken, pa otkrio gorku istinu za SAD

С.А.М.

14. 11. 2026. u 21:34

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BIVŠI američki državni sekretar Entoni Blinken ocenio je da je vojna kampanja Vašingtona protiv Irana bila „greška“, ističući da su sve prethodne američke administracije vojnu intervenciju posmatrale kao krajnju meru.

ИРАН ЈЕ САД ЈОШ ЈАЧИ, ТРАМП ЈЕ НАПРАВИО ФАТАЛНУ ГРЕШКУ Пробудио се стари Ентони Блинкен, па открио горку истину за САД

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

 - Mislim da je odluka predsednika Trampa da pribegne vojnoj akciji bila greška. Svaka prethodna administracija razmatrala je tu mogućnost i zaključila da ona mora da bude poslednje sredstvo. Jer, čak i da ste izveli napad, mogli biste da vratite Iran unazad za neko vreme, ali biste mu najverovatnije naneli zastoj od svega nekoliko godina - rekao je Blinken tokom panel-diskusije, preneli su mediji danas.

On je upozorio da bi iranski nuklearni program nakon napada verovatno bio još dublje sakriven pod zemljom, nakon čega bi Teheran nastavio da ga razvija.

 - Program bi bio još dublje zakopan pod zemljom, a oni bi se vratili i nastavili ga, i to još intenzivnije - poručio je bivši šef američke diplomatije.

Blinken je takođe ocenio da je Iran, uprkos pretrpljenim gubicima, iz rata izašao jači.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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