RENOMIRANI NOVINAR OTKRIO KAKO JE PUTIN ZELENSKOM ZADAO ŠAH-MAT: Humanitarna misija u Konstantinovki samo zamka za ukrajinskog predsednika
KIPARSKI novinar Aleks Hristoforu smatra da je predlog ruskog predsednika Vladimira Putina o organizovanju humanitarne misije u Konstantinovki predstavljao svojevrsnu proveru za ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.
- Na taj način mu je uputio izazov. Nema nikakve sumnje da predsednik kijevskog režima neće prihvatiti taj predlog, jer je istina da se Konstantinovka nalazi pod kontrolom Moskve - izjavio je Hristoforu u emisiji na svom Jutjub kanalu.
Hristoforu je ocenio da bi takva operacija pokazala da ukrajinska strana nije u stanju da obezbedi bezbednost u gradu. Prema njegovom mišljenju, ruski lider je ovim predlogom stavio „šah-mat“ Zelenskom i evropskim zemljama.
U četvrtak je predsednik Rusije Vladimir Putin, tokom sastanka sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, predložio organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki, po uzoru na prethodnu operaciju u Aleškiju.
Putin je tom prilikom izjavio da Rusija kontroliše to naselje i da je spremna da garantuje bezbednost učesnicima humanitarne misije.
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov prethodno je ocenio da Zelenski faktički priznaje kontrolu ruskih snaga nad Konstantinovkom, budući da tvrdi da Moskva navodno namerava da iskoristi humanitarnu misiju za rotaciju vojnika.
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