"NEMA PREGOVORA": Finska odgovorila na ruski pritisak zbog članstva u NATO-u

FINSKA je odbacila navodni ruski zahtev da napusti NATO u okviru pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Finski ministar odbrane, Anti Hakanen, poručio je da članstvo njegove zemlje u Alijansi nije predmet pregovora.

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- Takva pitanja ni na koji način nisu predmet pregovora. Rusija to zna. Apsolutno je nečuveno čak i predlagati tako nešto - izjavio je Hakanen u petak pred novinarima, prenosi finska televizija Yle.

Finska, koja deli granicu sa Rusijom dugu 1.340 kilometara, pristupila je NATO-u 2023. godine, čime je napravila veliki zaokret u svojoj spoljnoj politici nakon početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

Nemački list "Bild" objavio je da je ruski predlog, iznet tokom ovonedeljnih razgovora u Abu Dabiju, navodno obuhvatao niz zahteva. Među njima su zadržavanje okupiranih ukrajinskih teritorija pod ruskom kontrolom, preuzimanje kontrole nad dodatnim delovima ukrajinske teritorije, demilitarizacija ukrajinskih luka, uklanjanje baza NATO-a iz baltičkih zemalja i izlazak Finske iz Alijanse.

Prema pisanju "Bilda", Rusija je zauzvrat predložila povlačenje svog nuklearnog oružja iz Belorusije i obavezu da tamo više ne raspoređuje rakete srednjeg dometa.

Ipak, za sada nije jasno koje bi od ovih predloga ruski predsednik Vladimir Putin zaista podržao nakon razgovora posrednika.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je da bi novi bezbednosni okvir za Evropu nakon završetka rata, o kojem su govorili Amerikanci, mogao da bude opasan.

- Rusija svakako ne može da donosi odluke u ime svih država koje su članice NATO-a - poručio je Zelenski novinarima u petak.

Njegova izjava nije bila direktan odgovor na zahteve koje je objavio "Bild", već je usledila nakon sastanka sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, održanog u četvrtak u Dablinu.

- Putinova želja da menja granice u Evropi je činjenica. Uveren sam da je to deo njegovog koncepta preispitivanja bezbednosnih garancija u Evropi. To je opasno jer, po mom mišljenju, upravo takve stvari dovode do ratova ili eskalacije sukoba - rekao je Zelenski.

(Politiko)

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