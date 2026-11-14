VEĆA PRAVA ZA POLICIJU: Peticiju protiv lakše upotrebe oružja potpisalo više od 730.000 ljudi

Tri različita protestna pokreta našla su se danas na ulicama francuske prestonice.

Foto: Goran Čvorović

Najveću zabrinutost policije izazivali su protivnici zakona o upotrebi vatrenog oružja, koji ovaj predlog nazivaju "dozvolom za ubijanje". Tekst, koji bi trebalo da se nađe pred Senatom za nekoliko dana, predviđa pretpostavku zakonitosti policijske upotrebe oružja, osim ako se ne dokaže suprotno. Peticiju za njegovo povlačenje potpisalo je više od 730.000 ljudi.

Subotnje mobilizacije iz sedmice u sedmicu gube na intenzitetu. Prema podacima vlasti, prethodni put širom Francuske protestovalo je 146.000 ljudi, od kojih 46.000 u Parizu, što je već predstavljalo znatan pad u odnosu na ranija okupljanja. Ali, nezadovoljstvo ne jenjava. Jučerašnji protesti predstavljali su petu uzastopnu subotu demonstracija protiv skupog života.

Koordinator krajnje levičarskih Nepotčinjenih Manuel Bompar uzvratio je da vlada namerno odugovlači sa odgovorima na zahteve mladih, koje, kako ističe, podržava veliki deo stanovništva. Time se, smatra, samo produbljuju podele. Deo liceja i univerziteta i dalje je blokiran, a nastava se ponegde odvija na daljinu.