TANKER SE SUDARIO SA KRUZEROM NA MISISIPIJU: "Niko se ne vodi kao nestao, što je pravo čudo..." (FOTO/VIDEO)
SVI putnici su pronađeni nakon što se u petak u Nju Orleansu, na reci Misisipi, tanker sudario sa rečnim kruzerom. U nesreći su 32 osobe završile u bolnici, izjavila je gradska zvaničnica.
- Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, niko se ne vodi kao nestao, što je zaista pravo čudo na Misisipiju - rekla je Helena Moreno.
Ona je navela da niko od 32 putnika koji se nalaze na bolničkom lečenju nije zadobio povrede opasne po život.
Moreno je izjavila da je izgubljena kontrola nad tankerom „Atlantic Asphalt“, koji je udario u rečni kruzer „American Heritage“.
Putnici su odmah nakon sudara pokušali da napuste kruzer, ali je brod ubrzo počeo da se naginje, a zatim se prevrnuo na bok, zbog čega je nekoliko ljudi završilo u vodi.
U trenutku nesreće na kruzeru se nalazilo više od 130 putnika, preneo je CNN, pozivajući se na lučke vlasti.
Mnogi putnici bili su starije životne dobi, zbog čega je u početku postojala bojazan da bi neki od njih mogli da ostanu zarobljeni unutar plovila.
(Telegraf.rs)
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