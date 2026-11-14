TANKER SE SUDARIO SA KRUZEROM NA MISISIPIJU: "Niko se ne vodi kao nestao, što je pravo čudo..." (FOTO/VIDEO)

SVI putnici su pronađeni nakon što se u petak u Nju Orleansu, na reci Misisipi, tanker sudario sa rečnim kruzerom. U nesreći su 32 osobe završile u bolnici, izjavila je gradska zvaničnica.

Foto: Tanjug/AP Photo/Gerald Herbert

- Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, niko se ne vodi kao nestao, što je zaista pravo čudo na Misisipiju - rekla je Helena Moreno.

Ona je navela da niko od 32 putnika koji se nalaze na bolničkom lečenju nije zadobio povrede opasne po život.

A tanker collided with a river cruise carrying 129 passengers in New Orleans, Louisiana, on Friday, causing the cruise ship to sink. Videos of the incident on the Mississippi River have also surfaced. #InternationalNews #NewOrleans #MississippiRiver #USNews #ShipCollision #WorldNews Download the Bhaskar English News App Now — Bhaskar English (@BhaskarEnglish_) November 14, 2026

Moreno je izjavila da je izgubljena kontrola nad tankerom „Atlantic Asphalt“, koji je udario u rečni kruzer „American Heritage“.

🚨 MIRACLE SUR LE MISSISSIPPI ! À La Nouvelle-Orléans, le pétrolier Atlantic Asphalt a percuté le bateau de croisière American Heritage, qui a chaviré en seulement 15 minutes avec près de 190 personnes à bord. Bilan : 32 hospitalisations, aucun décès. Toutes les personnes ont été retrouvées. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cette spectaculaire collision. https://t.co/FAiQlAsVCt — SERGE KAMBA (@kamba82) November 14, 2026

Putnici su odmah nakon sudara pokušali da napuste kruzer, ali je brod ubrzo počeo da se naginje, a zatim se prevrnuo na bok, zbog čega je nekoliko ljudi završilo u vodi.

U trenutku nesreće na kruzeru se nalazilo više od 130 putnika, preneo je CNN, pozivajući se na lučke vlasti.

Mnogi putnici bili su starije životne dobi, zbog čega je u početku postojala bojazan da bi neki od njih mogli da ostanu zarobljeni unutar plovila.

(Telegraf.rs)

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