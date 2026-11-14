SNEG NAPADAO I U BiH: Jutros zabeležena temperatura od -2 stepena Celzijusa
U REPUBLICI Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas pre podne biće oblačno uz slabe padavine, pa će se tokom dana razvedriti kada se očekuju i sunčani periodi, kažu meteorolozi.
Kiša se pre podne očekuje u nižim, a susnežica i sneg u brdsko-planinskim predelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab do umeren vetar, severnih smerova, a u Hercegovini u prvom delu dana umerena do jaka bura, koja će posle podne slabiti.
Dnevna temperatura vazduha od četiri do devet, na jugu do 15, a u višim predelima od nula stepeni Celzijusovih.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno oblačno vreme sa slabom kišom na jugu i na istoku.
Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno minus dva, Srebrenica jedan, Foča, Višegrad i Bihać dva, Ribnik i Zenica tri, Banjaluka, Doboj, Brčko i Tuzla četiri, Bijeljina pet, Bileća šest, Trebinje devet, Mostar 10, te Neum 11 stepeni Celzijusovih.
Na Han Pijesku palo je osam centimetara snega, na Sokocu četiri, u Kneževu i Kalinoviku po tri, a u Višegradu i Srebrenici po jedan.
(ATV Bl)
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