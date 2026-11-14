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SNEG NAPADAO I U BiH: Jutros zabeležena temperatura od -2 stepena Celzijusa

Д.К.

14. 11. 2026. u 09:46

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U REPUBLICI Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas pre podne biće oblačno uz slabe padavine, pa će se tokom dana razvedriti kada se očekuju i sunčani periodi, kažu meteorolozi.

СНЕГ НАПАДАО И У БиХ: Јутрос забележена температура од -2 степена Целзијуса

Foto: Printskrin/jahorina.live/brus-trebevic-web-kamera/

Kiša se pre podne očekuje u nižim, a susnežica i sneg u brdsko-planinskim predelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren vetar, severnih smerova, a u Hercegovini u prvom delu dana umerena do jaka bura, koja će posle podne slabiti.

Dnevna temperatura vazduha od četiri do devet, na jugu do 15, a u višim predelima od nula stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno oblačno vreme sa slabom kišom na jugu i na istoku.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno minus dva, Srebrenica jedan, Foča, Višegrad i Bihać dva, Ribnik i Zenica tri, Banjaluka, Doboj, Brčko i Tuzla četiri, Bijeljina pet, Bileća šest, Trebinje devet, Mostar 10, te Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku palo je osam centimetara snega, na Sokocu četiri, u Kneževu i Kalinoviku po tri, a u Višegradu i Srebrenici po jedan.

(ATV Bl)

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