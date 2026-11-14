PODIZANJE NIVOA PRIPRAVNOSTI NA KUBI: Predsednik Dijaz-Kanel ističe mirnodopsku politiku uz spremnost za odbranu

KUBA se priprema za mogući američki vojni napad, izjavio je predsednik Migel Dijaz-Kanel nakon komentara predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, koji su u delu javnosti protumačeni kao pretnja.

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- Odlučni smo da odbacimo svaki pokušaj strane vojne agresije protiv naše zemlje - poručio je Dijaz-Kanel.

On je, međutim, naglasio da je Kuba mirna zemlja i da ne predstavlja pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti. Dijaz-Kanel je kritikovao česte izjave američkih političara o mogućoj vojnoj akciji protiv ostrva, ne pominjući Trampa po imenu.

Kubanski lider je ove poruke uputio tokom obeležavanja Dana nacionalne odbrane u Bojerosu, južno od Havane, kojem su prisustvovali visoki vojni oficiri, članovi Komunističke partije i lokalni zvaničnici.

Izjave iz Vašingtona o situaciji na Kubi

Na pitanje radio-voditelja Hjua Hjuita u četvrtak da li bi razmotrio vojnu intervenciju kako bi „oslobodio“ Kubu, Tramp je odgovorio da želi da reši pitanje Kube pre kraja svog mandata, koji se završava u januaru 2029. godine.

- Veoma pažljivo je pratimo. U veoma je lošem stanju. U osnovi je propalo mesto, nacija, kako god želite da je nazovete - rekao je Tramp.

Američki predsednik je i ranije pominjao mogućnost vojne intervencije. U oktobru, uoči izbora na sredini mandata u SAD, predložio je da američki ratni brodovi koji se vraćaju iz sukoba sa Iranom otplove do Kube i ostanu u blizini njene obale, ocenivši da bi se kubansko rukovodstvo u tom slučaju predalo.

Kuba redovno sprovodi vojne vežbe i sastanke za koordinaciju odbrane od januara, nakon američke vojne operacije u Venecueli u kojoj je uhapšen predsednik Nikolas Maduro i prebačen u Sjedinjene Američke Države. U okviru kubanske odbrambene strategije „Rat celog naroda“, pripadnici vojske takođe pružaju osnovnu vojnu obuku civilima.

















































