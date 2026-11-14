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AVIO-SAOBRAĆAJ U SAD PONOVO USPOSTAVLJEN: FAA ukinula zabranu letova nakon prekida komunikacija, više od 10.000 letova odloženo ili otkazano

T.J.

14. 11. 2026. u 10:19

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AMERIČKA Federalna uprava za vazduhoplovstvo ukinula je zabranu letova na aerodromima širom zemlje nakon što je prekid telekomunikacija koji je pogodio centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja naveo vlasti da obustave letove kao meru predostrožnosti, a ministar saobraćaja Šon Dafi opisao je problem kao "komunikacioni problem" i "vanredno stanje".

АВИО-САОБРАЋАЈ У САД ПОНОВО УСПОСТАВЉЕН: ФАА укинула забрану летова након прекида комуникација, више од 10.000 летова одложено или отказано

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ministar unutrašnje bezbednosti SAD, Markvejn Malin, rekao je novinarima u Beloj kući da javnost "nikada" nije bila u opasnosti i da "za sada nema naznaka da je u pitanju bio zlonamerni napad".

- Ne isključujemo ništa - rekao je Malin kada su ga pitali o mogućem sajber napadu, dok je FAA saopštila da je svaki let evidentiran i da će se međunarodni letovi rešavati od slučaja do slučaja.

Odvojeno, Majkrosoft je saopštio da "nema naznaka" da je zaustavljanje letova povezano sa bilo kojom od njihovih usluga, dok je FlajtAver saopštio da je više od 10.000 letova odloženo ili otkazano.

(RTS)

BONUS VIDEO: OBUSTAVLjENI SVI LETOVI PREKO SICILIJE: Proradio vulkan Etna

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