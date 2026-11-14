RUSKA VOJSKA IZVELA NOVI NOĆNI UDAR: Oštećena trafostanica u Prilucima u Černigovskoj oblasti, na meti bio i teretni brod

ORUŽANE snage Ruske Federacije su tokom noći nastavile da napadaju dronovima energetske objekte, lučku i železničku infrastrukturu, kao i morske brodove koji isporučuju vojni teret Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

U napadu je oštećena trafostanica u Prilucima u Černigovskoj oblasti, koja omogućava rad vojnoindustrijskih preduzeća i logističke centre koji se koriste za skladištenje vojne opreme.

Takođe, u tranzitu je pogođen teretni brod koji je isporučivao vojni teret u luku "Odesa", dodaju u ministarstvu.

Osim toga, dve lokomotive koje su korišćene za prevoz tereta za Oružane snage Ukrajine oštećene su u blizini železničke stanice Matvejevka u Zaporoškoj oblasti.

(RT Balkan)

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