KORAK KA SMIRIVANJU TRGOVINSKOG RATA: Kina i SAD pregovaraju o smanjenju carina vrednom 60 milijardi dolara
KINA i Sjedinjene Američke Države (SAD) održale su prvi sastanak trgovinskog saveta u okviru bilateralnog mehanizma za ekonomske i trgovinske konsultacije, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo trgovine.
Dve strane su putem video-linka razgovarale o aranžmanu o uzajamnom smanjenju carina u vrednosti od po 30 milijardi dolara, poljoprivrednoj trgovini i drugim pitanjima, preneo je "Global tajms".
Kinesko ministarstvo je u saopštenju navelo da su razgovori bili iskreni i konstruktivni.
"Obe strane će nastaviti da koriste ovaj savet za rešavanje trgovinskih pitanja, proširenje saradnje i smanjenje preostalih problema", dodaje se u saopštenju.
Portparol kineskog Ministarstva trgovine He Jadong izjavio je ranije da recipročno smanjenje carina može da pomogne u stabilizaciji i proširenju ukupne trgovine između Kine i Sjedinjenih Američkih Država.
On je naglasio da su obe strane u bliskom kontaktu u pogledu implementacije dogovora i pozvao Vašington da sarađuje sa Pekingom kako bi ovaj trgovinski okvir uskoro stupio na snagu i olakšao poljoprivrednu razmenu.
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