NAPETA SUBOTA U FRANCUSKOJ: Protesti u 50 gradova zbog visokih troškova života, policija spremna za rizične grupe
ŠIROM Francuske su za danas najavljeni novi protesti u pedesetak gradova, a samo u Parizu očekuje se da će na demonstracijama učestvovati između 30.000 i 60.000 ljudi, saopštili su zvaničnici.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez je kazao da će zbog protesta, koji se organizuju zbog visokih troškova života, biti raspoređeno oko 70.000 policajaca i žandarma, koliko je bilo i na protestima prethodne subote, prenosi televizija BFM.
To je mobilno, brzo raspoređivanje koje se prilagođava onome što rade rizične grupe, koje se okupljaju u malim grupama i pokušavaju da zaobiđu prisustvo policije", kazao je Nunjez.
Za danas su u Parizu policiji prijavljena tri protesta - protiv zakona o pretpostavci legitimne upotrebe oružja od strane organa reda, protestna šetnja protiv nasilja nad decom i okupljanje "Žutih prsluka".
Koordinacija neformalnog pokreta "Žuti prsluci" i omladinskih organizacija pozvala je na demonstracije širom Francuske zbog porasta životnih troškova.
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