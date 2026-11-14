Košarka

Ovo se čekalo! Vratio se Nikola Topić

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2026. u 11:05

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Košarkaši Oklahoma Siti Tandera poraženi su na gostovanju od Los Anđeles Klipersa rezultatom 113:112 u utakmici NBA kupa, ali je ovaj susret obeležio i povratak Nikole Topića na parket posle višemesečne pauze zbog povrede leđa.

Ово се чекало! Вратио се Никола Топић

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Mladi srpski plejmejker konačno je upisao prve minute za prvi tim Oklahome u ovoj sezoni. Utakmicu je počeo sa klupe, a za nešto više od 15 minuta na parketu zabeležio je četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte.

Topić je zbog operacije propustio Letnju ligu, predsezonske utakmice i početak regularnog dela sezone. Pre povratka u prvi tim odigrao je dva meča za razvojnu ekipu Oklahome, a njegov nastup prokomentarisao je i trener Mark Denjo.

-  Mislim da je on zaista dobar igrač. Ima odličan osećaj za igru i visok košarkaški koeficijent inteligencije. Defanzivno ima dobru visinu i veštinu čitanja igre - istakao je Denjo.

Kada je reč o samom meču, Klipersi su na poluvremenu imali dvocifrenu prednost od 57:44, ali je Oklahoma u trećoj četvrtini uspela da se vrati u igru. Najveće zasluge za to pripadaju Džeredu Mekejnu, koji je u tom periodu ubacio čak pet trojki.

Usledila je neizvesna završnica, u kojoj su domaći košarkaši serijom od sedam uzastopnih poena preokrenuli rezultat. Darijus Garland je poenima uz faul u poslednjem minutu doneo prednost Klipersima, dok je Šej Gildžes-Aleksander u poslednjem napadu propustio priliku da donese pobedu Oklahomi, pošto je promašio šut uz zvuk sirene.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Bruk Lopez sa 26 poena i sedam skokova, dok je Garland dodao 24 poena. Na drugoj strani, Gildžes-Aleksander je odigrao sjajnu utakmicu i postigao 40 poena. Mekejn je meč završio sa 23, a Isaija Hartenštajn sa 21 poenom i 16 skokova.

Oklahoma posle ovog poraza ima učinak od osam pobeda i pet poraza, dok su Klipersi stigli do trećeg trijumfa u sezoni, uz osam neuspeha.

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