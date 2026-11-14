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FICO: EU je konačno smogla hrabrosti, ovo je ogroman korak napred...

Д.К.

14. 11. 2026. u 08:17

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PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je sinoć da je Evropska unija smogla hrabrosti da se dogovori o delegaciji za pregovore o Ukrajini, pozdravivši dogovor o tome ko će predstavljati Evropu u pregovorima sa Ukrajinom, Rusijom i SAD.

ФИЦО: ЕУ је коначно смогла храбрости, ово је огроман корак напред...

Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

- EU je konačno smogla hrabrosti. Ovo je ogroman korak napred - rekao je Fico nakon neformalnog samita EU u Dablinu, ponovivši da Slovačka neće učestvovati u daljem kreditiranju Ukrajine, ali da je spremna da nastavi sa pružanjem humanitarne pomoći, prenosi TASR.

Prema njegovim rečima, evropsku delegaciju činiće dva predstavnika Evropskog saveta, jedan predstavnik Evropske komisije i predstavnici pet zemalja - Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Poljske, Italije i Francuske.

- Smatram izuzetno važnim pomakom to što je Evropska unija konačno našla hrabrosti da formira delegaciju koja namerava da učestvuje u pregovorima sa Ukrajinom, Rusijom i Sjedinjenim Državama - rekao je Fico, dodajući da su lideri EU u Dablinu vodili tešku raspravu o ovom pitanju, jer je "nedostajalo hrabrosti da se ovoj grupi dodeli mandat".

On je, međutim, napomenuo da će se o mandatu koji će biti dodeljen evropskim predstavnicima tek razgovarati na sastanku "Koalicije voljnih" u Berlinu, koji je zakazan za četvrtak, 19. novembar.

U tom kontekstu, najavio je da će Slovačka prisustvovati sastanku u svojstvu posmatrača.

Fico je ocenio da će biti veoma teško postići dogovor tokom pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

- Ali moramo pokazati da je Evropa među onima koji podržavaju mir, a ne rat - naglasio je on.

Košta: Evropa će poslati tim diplomata na sledeću rundu pregovora o Ukrajini

Evropa će poslati tim diplomata, koji čine predstavnici Evropske unije i pet pojedinačnih država, na sledeću rundu pregovora o Ukrajini, potvrdio je sinoć predsednik Evropskog saveta Antonio Košta nakon samita u Dablinu posvećenog pronalaženju načina da se izbegne isključivanje Evrope iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini, koje predvode Sjedinjene Američke Države.

Košta je dodao da će Evropu predstavljati zvaničnici iz bloka 27 zemalja članica EU, kao i pet članica “Koalicije voljnih” koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Poljska, preneo je AP.

(Tanjug)

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