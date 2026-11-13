IRGC SAOPŠTIO: Dva tankera za naftu eksplodirala nakon što su naišli na pomorsku minu
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su dva tankera za naftu u Ormuskom moreuzu naletela na pomorsku minu, zapalila se i eksplodirala.
-Pre sat vremena, dva tankera za naftu, koji su tajno pokušavali ilegalno da prođu kroz Ormuski moreuz sa isključenim radarom i sistemima za pozicioniranje, eksplodirali su i zapalili se nakon što su naišli na pomorsku minu, saopštio je IRGC, a preneo Tasnim.
Kako je navedeno, "plamen jednog od ova dva broda, supertankera, noću je osvetljavao južne obale Ormuskog moreuza".
IRGC je upozorio vlasnike brodova i kompanije da će tranzit kroz Ormuski moreuz bez koordinacije sa Centrom za kontrolu pomorskog saobraćaja IRGC-a u Ormuskom moreuzu i ignorisanje iranskih aranžmana za moreuz imati posledice.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
CENE NAFTE PORASLE: Trgovcima pada nada u diplomatsko rešenje sukoba SAD i Irana
13. 11. 2026. u 22:22
KRENULA ODMAZDA: Iran napao SAD posle 2 meseca - rakete ispaljene na vojnu bazu
13. 11. 2026. u 19:40 >> 19:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)