IRGC SAOPŠTIO: Dva tankera za naftu eksplodirala nakon što su naišli na pomorsku minu

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su dva tankera za naftu u Ormuskom moreuzu naletela na pomorsku minu, zapalila se i eksplodirala.

Foto: AI/Grok

-Pre sat vremena, dva tankera za naftu, koji su tajno pokušavali ilegalno da prođu kroz Ormuski moreuz sa isključenim radarom i sistemima za pozicioniranje, eksplodirali su i zapalili se nakon što su naišli na pomorsku minu, saopštio je IRGC, a preneo Tasnim.

Kako je navedeno, "plamen jednog od ova dva broda, supertankera, noću je osvetljavao južne obale Ormuskog moreuza".

IRGC je upozorio vlasnike brodova i kompanije da će tranzit kroz Ormuski moreuz bez koordinacije sa Centrom za kontrolu pomorskog saobraćaja IRGC-a u Ormuskom moreuzu i ignorisanje iranskih aranžmana za moreuz imati posledice.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić