DRONOVI NAD BAZOM SAD U VELIKOJ BRITANIJI: Ugroženo najveće uporište američkih lovaca na kontinentu - Uperen prst na Iran

AMERIČKO ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je u petak uveče reagovalo na „sumnjivu neovlašćenu aktivnost dronova“ iznad vazduhoplovne baze RAF Lakenheath u engleskom okrugu Safok.

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Portparol američkog ratnog vazduhoplovstva potvrdio je da u incidentu nije bilo posledica po osoblje, avione niti infrastrukturu baze, prenosi Bi Bi Si.

Incident je usledio nakon nepotvrđenih izveštaja da su se u bazi oglasile sirene, koje su, prema svedočenjima lokalnog stanovništva, čule i u obližnjem selu.

Pojačane mere bezbednosti na američkim vojnim objektima u Velikoj Britaniji uvedene su nakon incidenta u bazi RAF Fairford u septembru, u koji je, prema rečima britanskog premijera Endija Bernama, bila umešana i Iran.

Policija je saopštila da su tokom pretresa kombija u blizini baze pronašli benzin, ali ne i eksploziv. Dvojica muškaraca optužena su pred nadležnim sudom zbog navodne umešanosti u taj incident.

Iran je negirao bilo kakvu odgovornost, dok su Sjedinjene Američke Države u oktobru povukle sve svoje bombardere iz baze RAF Fairford.

List „Volstrit džornal“ objavio je da je ovonedeljno povlačenje američkih aviona iz obližnje baze RAF Mildenhall bilo odgovor na novu pretnju iz Irana, ali Bi-Bi-Si nije uspeo nezavisno da potvrdi te navode.

Početkom nedelje, britanska vlada je insistirala na tome da su vazduhoplovne baze u zemlji bezbedne i da je njihova zaštita „glavni prioritet“.

U bazi RAF Lakenheath nalazi se 48. lovačko krilo američkog ratnog vazduhoplovstva, poznato i kao „Liberti ving“, sa gotovo 7.000 aktivnih pripadnika, od kojih je deo stacioniran upravo u tom objektu.

Reč je o najvećoj američkoj lovačkoj operaciji u Evropi, koja raspolaže sa četiri borbene eskadrile spremne za dejstvo, navodi se na zvaničnoj internet stranici jedinice.

Britansko Ministarstvo odbrane zatraženo je za komentar.

Poslanik iz izborne jedinice Zapadni Safok Nik Timoti izjavio je da je kontaktirao nadležne u bazi, gde mu je rečeno da „ne postoji pretnja po javnost i da je incident sada razrešen“.

On je dodao da, s obzirom na povišen nivo pretnje, nastavlja da poziva građane da nadležnim organima prijave sve sumnjive ili neuobičajene aktivnosti.

Početkom ove nedelje, najmanje 12 aviona američkog ratnog vazduhoplovstva napustilo je obližnju bazu RAF Mildenhall.

Među njima su bila i dva aviona-tankera Boeing KC-135 Stratotanker, namenjena dopuni goriva drugih letelica u vazduhu. Jedan je, prema dostupnim podacima, poleteo u pravcu Nemačke, dok je drugi uočen prilikom sletanja na aerodrom Prestvik, u blizini Glazgova.

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