"OVO NIJE JOŠ JEDAN 11. SEPTEMBAR" Oglasio se američki ministar nakon naglog otkazivanja svih letova - Nastao opšti kolaps
U saopštenju „Amerikan erlajns“ navodi se da će letovi koji se već nalaze u vazduhu nastaviti putovanje do svojih odredišta, ali da se do kraja dana očekuju poremećaji u redovnom redu letenja.
- Svi raspoloživi kapaciteti kompanije biće angažovani kako bi putnici što pre nastavili svoja putovanja, čim Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) ukine ovu obustavu poletanja na teritoriji cele zemlje - navodi se u saopštenju avio-kompanije, a prenosi Bi Bi Si.
Šta je do sada poznato:
Američke vazduhoplovne vlasti obustavile su sva poletanja u SAD „zbog vanrednih okolnosti i bezbednosnih razloga“.
Američki ministar saobraćaja saopštio je da je problem u komunikacionom sistemu pogodio centre za kontrolu letenja, kao i da savezni vazduhoplovni tehničari istražuju uzrok.
FAA je na društvenoj mreži Iks potvrdila da je današnja neuobičajena obustava poletanja posledica „privremenog prekida telekomunikacionih usluga“. Dodala je da je „evidentiran svaki let“ i da će se međunarodni letovi obrađivati pojedinačno.
Sajt za praćenje letova „Flajtradar24“ navodi da se u vazduhu nalazi 3.100 letelica koje su se uputile ka američkim aerodromima, ali da u ovom trenutku nema novih poletanja.
Putnici javljaju da avioni koji su sleteli ne dobijaju dozvolu da se sa poletno-sletnih staza i rulnih staza upute ka izlazima za putnike.
Nekoliko velikih američkih aerodroma potvrdilo je obustavu poletanja i savetovalo putnicima da kontaktiraju svoje avio-kompanije pre nego što krenu na aerodrom.
Ministar unutrašnje bezbednosti SAD Markvejn Malin izjavio je da „ovo nije još jedan 11. septembar“, nastojeći da umiri javnost.
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