"OVO NIJE JOŠ JEDAN 11. SEPTEMBAR" Oglasio se američki ministar nakon naglog otkazivanja svih letova - Nastao opšti kolaps

U saopštenju „Amerikan erlajns“ navodi se da će letovi koji se već nalaze u vazduhu nastaviti putovanje do svojih odredišta, ali da se do kraja dana očekuju poremećaji u redovnom redu letenja.

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- Svi raspoloživi kapaciteti kompanije biće angažovani kako bi putnici što pre nastavili svoja putovanja, čim Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) ukine ovu obustavu poletanja na teritoriji cele zemlje - navodi se u saopštenju avio-kompanije, a prenosi Bi Bi Si.

Šta je do sada poznato:

Američke vazduhoplovne vlasti obustavile su sva poletanja u SAD „zbog vanrednih okolnosti i bezbednosnih razloga“.

Američki ministar saobraćaja saopštio je da je problem u komunikacionom sistemu pogodio centre za kontrolu letenja, kao i da savezni vazduhoplovni tehničari istražuju uzrok.

FAA je na društvenoj mreži Iks potvrdila da je današnja neuobičajena obustava poletanja posledica „privremenog prekida telekomunikacionih usluga“. Dodala je da je „evidentiran svaki let“ i da će se međunarodni letovi obrađivati pojedinačno.

The US Federal Aviation Administration (FAA) ordered a nationwide halt to departing flights on Friday due to serious communication problems with air traffic control systems. Reuters reported that aircraft at US airports were not allowed to take off, while nearly 7,000 flights were delayed or cancelled. US Homeland Security Secretary Markwayne Mullin urged the public not to panic, saying there was no evidence so far of a deliberate attack. #TOLOnews_English — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) November 13, 2026

Sajt za praćenje letova „Flajtradar24“ navodi da se u vazduhu nalazi 3.100 letelica koje su se uputile ka američkim aerodromima, ali da u ovom trenutku nema novih poletanja.

Putnici javljaju da avioni koji su sleteli ne dobijaju dozvolu da se sa poletno-sletnih staza i rulnih staza upute ka izlazima za putnike.

Nekoliko velikih američkih aerodroma potvrdilo je obustavu poletanja i savetovalo putnicima da kontaktiraju svoje avio-kompanije pre nego što krenu na aerodrom.

Ministar unutrašnje bezbednosti SAD Markvejn Malin izjavio je da „ovo nije još jedan 11. septembar“, nastojeći da umiri javnost.