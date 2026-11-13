GEJMERI SA NESTRPLJENJEM ČEKAJU GTA 6: U Belgiji 66 odsto više zahteva za odsustvo na dan izlaska nove video igre

U BELGIJI je među zaposlenima registrovano čak 66 odsto više zahteva za odsustvo za 19. novembar, nego u isto vreme prošle godine, upravo na dan objavljivanja dugo iščekivane video igre GTA 6, pokazuju danas objavljeni podaci za privatni sektor kompanije Aserta.

Foto: Piksabej

Kako prenosi flamanski javni servis Vrt, moguće je da će hiljade ljudi uzeti slobodan dan kako bi odmah mogli da igraju tu igru.

Prema izveštaju kompanije Aserta, odsustva najčešće uzimaju osobe mlađe od 30 godina.

U ovoj kompaniji procenjuju da bi između 10.000 i 15.000 zaposlenih u privatnom sektoru u Belgiji moglo da uzme slobodan dan u četvrtak, 19. novembra.

Belgija nije jedina zemlja u kojoj je zabeležen porast zahteva za odsustvo na dan izlaska igre GTA 6.

Platforma za ljudske resurse Remote zabeležila je 21 odsto više planiranih odsustava u Holandiji na taj dan.

U Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji u kojoj je nastala igra GTA 6, gotovo svaki peti zaposleni želi da uzme slobodan dan.

Američka kompanija BambooHR, koja se bavi uslugama u oblasti ljudskih resursa, analizirala je podatke za više od 3,4 miliona zaposlenih i ustanovila da je broj zahteva za odsustvo za 19. novembar veći za gotovo 13 odsto u odnosu na isto vreme prošle godine.

Kako se navodi, među pripadnicima “Generacije Z” rođenim između 1997. i 2012. godine, taj procenat raste na 32 odsto.

Prethodna igra GTA 5 pojavila se još u septembru 2013. godine, a fanovi su čekali na potpuno novi nastavak više od 13 godina.

Igra GTA 5 prodata je u više od 230 miliona primeraka širom sveta, a čini se da, čak i danas, nije izgubila ništa od svoje popularnosti.

-GTA 6 je već postigla ogroman uspeh. Kroz prednarudžbine je već prodato 11 miliona primeraka. To ne čudi previše, jer je GTA igra koja je zapravo dostupna svima, a ne samo klasičnim gejmerima, izjavio je glavni urednik gejming sajta Pragalicious.com, Kristof Filips.

(Tanjug)

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