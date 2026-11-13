Svet

NOVO RUSKO ORUŽJE U AKCIJI: Rusija započela lansiranje raketa „Banderol“ sa kopnenih položaja (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2026. u 22:33

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POJAVILI su se snimci koji prikazuju lansiranje ruske rakete „Dan-T“ — poznate i kao „Banderol“ — sa kopnenog lansirnog uređaja.

НОВО РУСКО ОРУЖЈЕ У АКЦИЈИ: Русија започела лансирање ракета „Бандерол“ са копнених положаја (ВИДЕО)

Foto: printskrin YouTube/Next generation future

Ranije je bilo navedeno da se ovaj sistem naoružanja koristi sa helikoptera Mi-28.

Novi snimci pokazuju mogućnost lansiranja rakete sa kopnene platforme, što ukazuje na proširenje njenih potencijalnih operativnih primena.

(RVvoenkor)

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