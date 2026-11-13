TOKOM protekle nedelje, Oružane snage Rusije su izvele dva velika i 12 grupnih udara po ukrajinskim vojnoindustrijskim objektima, logističkim centrima, objektima energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, proizvodnim objekte i mesta za skladištenje krstarećih raketa i robotskih sistema, uključujući bespilotne letelice, skladišta municije i mesta za privremeno raspoređivanje ukrajinske vojske i stranih plaćenika.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Tokom nedelje, pogođeno je 15 brodova sa suvim teretom koji su prevozili oružje, vojnu opremu i proizvode dvostruke namene u Ukrajinu za potrebe ukrajinske vojske.

Tokom nedelje, jedinice grupe trupa "Sever" odlučno su uspostavile kontrolu nad selom Nikoljsko u Sumskoj oblasti, a juče i nad selom Kotovka u Harkovskoj oblasti. Poražene su formacije od šest mehanizovanih brigada, jedne motorizovane pešadijske brigade, dve aeromobilne brigade, dve brigade bespilotnih sistema, dva jurišna puka i četiri brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine.

U zoni odgovornosti grupe trupa "Sever" neprijatelj je izgubio više od 1.480 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 101 vozilo, pet poljskih artiljerijskih oruđa i 31 stanicu za elektronsko i protivbaterijsko dejstvo.

Tokom protekle nedelje, jedinice grupe trupa "Zapad" zauzele su povoljne položaje i linije. Porazile su živu snagu i tehniku pet mehanizovanih brigada, jedne jurišne brigade, jedne aeromobilne brigade i dve brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine.

U zoni odgovornosti grupe trupa "Jug" gubici ukrajinske vojske iznosili su preko 1.510 vojnika, devet oklopnih borbenih vozila, 97 vozila, 12 poljskih artiljerijskih oruđa i 21 stanicu za elektronsko i protivbaterijsko dejstvo.

Prošle nedelje, jedinice grupe trupa "Jug" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Poražene su formacije od šest mehanizovanih brigada, jedne motorizovane pešadijske brigade, jedne jurišne brigade, dve aeromobilne brigade, jedne brdsko-jurišne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine, dve brigade morske pešadije i jedne brigade teritorijalne odbrane.

U zoni odgovornosti grupe trupa "Jug" neprijatelj je izgubio više od 1.325 vojnika, 11 oklopnih borbenih vozila, 180 vozila, pet oruđa poljske artiljerije i 13 stanica za elektronsko ratovanje.

Tokom nedelje, jedinice grupe trupa "Centar" aktivno su oslobodile selo Šilovka u Donjeckoj Narodnoj Republici.Poraženi su ljudstvo i tehnika tri mehanizovane brigade, jedne vazdušno-desantne brigade, jedne streljačke brigade, jedne jurišne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine, tri brigade morske pešadije i pet brigada Nacionalne garde.

U zoni odgovornosti grupe trupa "Centar" Oružane snage Ukrajine su pretrpele gubitke od preko 2.390 vojnika, 50 oklopnih borbenih vozila, 59 vozila, osam oruđa poljske artiljerije i 24 sistema za elektronsko ratovanje.

Prošle nedelje, jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje duboko u neprijateljsku odbranu, oslobađajući naselja Vasiljkovo i Voskresenka u Zaporoškoj oblasti kao rezultat odlučnih akcija. Nanele su gubitke ljudstvu i tehnici jedne mehanizovane jedinice, četiri vazdušno-desantne brigade, dve jurišne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade morske pešadije.

U zoni odgovornosti grupe trupe "Istok" Oružane snage Ukrajine izgubile su preko 1.415 vojnika, osam oklopnih borbenih vozila i 51 vozilo.

Tokom nedelje, jedinice grupe trupa "Dnjepar" poboljšale su svoj taktički položaj. Porazile su formacije tri mehanizovane brigade, brdsko-jurišne brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane.

U zoni odgovornosti grupe trupa "Dnjepar" neutralisano je do 230 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 126 vozila, pet artiljerijskih oruđa i osam stanica za elektronsko ratovanje.

Protivvazdušna odbrana oborila je 18 vođenih bombi, četiri krstareće rakete "rusti dager" američke proizvodnje, četiri krstareće rakete dugog dometa "neptun", četiri višecevne rakete sa fiksnim krilima HIMARS i 6.177 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima.

Crnomorska flota uništila je dva bespilotna čamca ukrajinske mornarice u severozapadnom delu Crnog mora.

Od početka Specijalne vojne operacije uništeno je ukupno 674 aviona, 284 helikoptera, 287.220 bespilotnih letelica, 672 protivvazdušna raketna sistema, 31.632 tenka i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.796 borbenih vozila višecevnih raketnih sistema, 36.923 poljska artiljerijska oruđa i minobacača i 77.112 specijalnih vojnih vozila.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić