BRNABIĆ O STUDENTIMA: Bukvalno celu zemlju drže u mraku dok se hvale transparentnošću
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na objavu sa jednog od naloga studenata u blokadi povodom načina donošenja odluka.
Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži IKS napisala:
"Kada Studentska lista kaže da imamo najveći nivo transparentnosti ikada viđen u Srbiji, sigurno misle na to da mi kao građani pojma nemamo o tome ko zaista donosi odluke u ovoj zemlji, o sudbini ove zemlje.
Plenumi - anonimni. I ponose se svojom anonimnošću. To im je, kažu, najveći kvalitet.
Zahtevi koje dostavljaju - nepotpisani.
Pretnje koje šalju ljudima - sa skrivenih brojeva telefona i niknejm (nickname) naloga.
Donose neke odluke. Ko? Niko ne zna.
Kome je taj neko odgovoran? Niko ne zna.
Mi kao građani Srbije ne znamo čak ni kojih četvoro predstavnika Studentske liste se sastalo sa Martom Kos.
Bukvalno celu zemlju drže u mraku dok se hvale transparentnošću. Eto, toliko ponižavaju građane Srbije."
Prethodno je nalog na studenata RAF-a (blokadaRAF) napisao:
Studentski pokret pokazuje najveći nivo transparentnosti ikada viđen.
Nastavićemo da redovno dajemo izveštaje narodu koji nam je ukazao poverenje.
Služimo narodu Srbije!
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