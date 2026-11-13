"POBEDIO BI OBAMU NA IZBORIMA" Tramp: Bio je loš predsednik, on razdvaja ljude

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu u Beloj kući da bi lako pobedio bivšeg predsednika Baraka Obamu u hipotetičkom izbornom duelu, ukoliko bi oba bivša predsednika imala pravo da se kandiduju za još jedan mandat.

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Opisujući svog demokratskog prethodnika kao "veoma precenjenog" i nekoga ko "razdvaja ljude", Tramp je istakao da je tokom svojih izbornih kampanja ostvarivao snažne rezultate u ključnim saveznim državama poput Teksasa i Floride.

- Da, mislim da bih ga lako pobedio. Dobio sam mnogo više glasova nego što je on dobio - izjavio je Tramp u razgovoru sa komentatorom Stivenom A. Smitom.

Upitan kako bi opisao sebe, Tramp je naveo da je on "osoba koja spaja ljude", dodajući da bi ekonomski uspeh njegove administracije trebalo da pomogne u ujedinjenju američkog naroda.

Intervju je usledio nakon poraza Republikanske stranke na međuizborima održanim 3. novembra, na kojima su demokrate osvojile kontrolu nad oba doma Kongresa.

Tramp je odbacio tumačenja da ovi rezultati predstavljaju pad njegove lične političke snage, uz argument da se njegovo ime nije nalazilo na glasačkom listiću.

Dvadeset drugi amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država izričito zabranjuje bilo kome da bude izabran na funkciju predsednika više od dva puta.

Barak Obama je obavljao predsedničku dužnost u dva mandata od 2009. do 2017. godine, dok je Tramp svoj prvi mandat vodio od 2017. do 2021. godine, pre nego što se u januaru 2025. ponovo vratio u Belu kuću.

(Hil)