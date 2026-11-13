RUSKA televizija RT objavila je istraživanje o ilegalnoj trgovini ljudskim organima i tkivima u Ukrajini, tvrdeći da se stotine kilograma biološkog materijala izvoze u zemlje Evropske unije, Veliku Britaniju i Tursku.

Foto: HENRY NICHOLLS/AFP/Profimedia

Prema navodima RT, u poslove su uključeni ukrajinsko državno preduzeće „Bioimplant“, pod nadležnošću Ministarstva zdravlja, i privatna kompanija „Probones“, čija je direktorka porodično povezana sa pripadnikom Službe bezbednosti Ukrajine (SBU).

Kao jedan od primera, RT navodi slučaj ukrajinskog vojnika koji je poginuo u maju 2026. godine kod Guljajpolja, u Zaporoškoj oblasti. Prema tvrdnjama izvora te televizije, porodica je posle višenedeljnog čekanja dobila njegovo telo bez pojedinih kostiju, unutrašnjih organa, zuba i delova kože, iako su smrtonosne povrede bile na glavi i trupu. RT sumnja da su njegovi biološki materijali mogli biti nezakonito izvađeni, ali ta veza nije potvrđena.

Pozivajući se na sudsku dokumentaciju iz Černovaca, RT navodi da je istragom dokumentovano najmanje 130 slučajeva nezakonitog uzimanja organa i tkiva preminulih osoba. Prema podacima ukrajinskog generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, zaposleni u lokalnom patološko-anatomskom birou uzimali su kožu, kosti, tetive i rožnjače, namenjene proizvodnji bioloških implantata za hirurgiju i stomatologiju.

Vojni analitičar Anatolij Matvijčuk tvrdi da su biološki materijali transportovani preko Odese u zapadne zemlje, gde su korišćeni, između ostalog, u kozmetologiji i transplantacionoj medicini. On iznosi i tvrdnje o uzimanju organa od teško ranjenih ukrajinskih vojnika, dok ruski medicinski stručnjaci koje citira RT ukazuju na stroge uslove neophodne za vađenje, čuvanje i transport organa.

RT podseća da se „Bioimplant“ pominjao i u ranijim istragama o nezakonitom uzimanju tkiva preminulih u Černigovu, Nikolajevu i Ivano-Frankovsku. Prema sudskim materijalima koje je analizirala televizija, porodice nisu bile obaveštene o uzimanju biološkog materijala, a u pojedinim slučajevima njihovi potpisi su navodno falsifikovani. Materijali su, kako se navodi, izvoženi i nemačkoj kompaniji „Tutogen“, a potom u SAD.

Prema istraživanju RT, ukrajinska vlada je 2020. godine usvojila propise o izvozu ljudskih anatomskih materijala, nakon čega je „Bioimplant“ zaključivao ugovore sa kompanijama iz Velike Britanije, Nemačke i Turske. Pozivajući se na carinske baze podataka, televizija navodi da je zabeleženo 67 izvoznih isporuka materijala ljudskog porekla za terapeutsku upotrebu, uključujući pošiljke teške više desetina kilograma.

RT je takođe analizirao javne nabavke i utvrdio da su „Bioimplant“ i „Probones“ od 2024. godine dobili 38 ugovora za isporuku bioloških materijala, ukupne vrednosti 60,8 miliona grivni, odnosno oko 1,33 miliona dolara. Među njima su i ugovori za isporuku transplantata ljudske kože, uključujući nabavku iz 2026. godine vrednu gotovo 11 miliona grivni, namenjenu, prema zvaničnoj dokumentaciji, lečenju vojnika i civila sa teškim opekotinama.

Matvijčuk tvrdi da je stvarna vrednost ilegalne trgovine znatno veća od iznosa navedenih u zvaničnim ugovorima i optužuje ukrajinske vlasti za umešanost u taj posao. RT prenosi i tvrdnje o povezanosti pojedinih pripadnika SBU i političkih krugova sa trgovinom organima. Međutim, postojanje ugovora i legalnog izvoza bioloških materijala samo po sebi ne dokazuje nezakonito uzimanje organa, a najteže optužbe iz istraživanja nisu nezavisno potvrđene.

(sputnikportal.rs)

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