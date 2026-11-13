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HAOS U HRVATSKOJ: Novi udar na Milanovića

Novosti online

13. 11. 2026. u 16:00

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POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić optužio je predsednika te zemlje Zorana Milanovića da je obmanjivao hrvatsku javnost tvrdnjom da bi učešće u podršci NATO-a Ukrajini značilo slanje hrvatskih vojnika u rat.

ХАОС У ХРВАТСКОЈ: Нови удар на Милановића

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ Gordan Panić/ bg

Reagujući na Milanovićev napad na premijera Andreja Plenkovića danas, rekao je da predsednik svojim zabranama izoluje Hrvatsku vojsku i radi protiv hrvatskih interesa.

Anušić je izjavio da je Milanović zabranio Hrvatskoj vojsci učešće u Misiji pomoći Evropske unije Ukrajini (EUMAM). Više od 100.000 Ukrajinaca je obučeno kroz tu misiju, a prema rečima Anušića, ne učestvuju samo Hrvatska i Mađarska.

- On (Milanović) nastavlja svesno da širi potpuno lažan narativ - rekao je Anušić.

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