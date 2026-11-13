Svet

SEDE ISPRED VRATA: Evropljani zaslužili ponižavajuću ulogu

Novosti online

13. 11. 2026. u 15:43

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EVROPSKI političari kojima je uskraćeno mesto za pregovaračkim stolom za rešenje u Ukrajini dobili su ono što su zaslužili, kaže predsednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko.

СЕДЕ ИСПРЕД ВРАТА: Европљани заслужили понижавајућу улогу

Foto: Credit: Nikolay Vinokurov / Alamy / Profimedia

Njene reči su izgovorene u četvrtak tokom razgovora sa novinarima.

Valentina Matvijenko je naglasila da je Evropa zaslužila ponižavajuću ulogu „sedenja negde ispred vrata“.

„Dobili su ono što su zaslužili“, citiraju je RIA Novosti .

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