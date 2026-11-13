SEDE ISPRED VRATA: Evropljani zaslužili ponižavajuću ulogu
EVROPSKI političari kojima je uskraćeno mesto za pregovaračkim stolom za rešenje u Ukrajini dobili su ono što su zaslužili, kaže predsednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko.
Njene reči su izgovorene u četvrtak tokom razgovora sa novinarima.
Valentina Matvijenko je naglasila da je Evropa zaslužila ponižavajuću ulogu „sedenja negde ispred vrata“.
„Dobili su ono što su zaslužili“, citiraju je RIA Novosti .
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