Pokrenut postupak protiv Crvene zvezde!

Slučaj koji je obeležio derbi utakmicu ARKUS lige za rukometašice između Crvene zvezde i Bora dobio je i zvaničan epilog u vidu najave disciplinskih postupaka.

FOTO: N. Skenderija

Nakon što su se povodom incidenta oglasili Zajednica sudija i delegata Srpskog rukometnog saveza, kao i sam Savez, saopštenje je objavilo i rukovodstvo ARKUS lige, koje je nadležno za dalje postupanje.

Iz lige je potvrđeno da je pristigla dokumentacija sa utakmice odigrane 11. novembra 2026. godine u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“ u Beogradu. Na osnovu izveštaja i prijava koje su dostavili delegat i sudije, u toku je analiza materijala, nakon koje će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv ŽRK Crvena zvezda i predsednika kluba Milana Vujka.

U saopštenju ARKUS lige navedeno je da tokom trajanja postupaka neće biti dodatnih informacija o njihovom toku i detaljima. Odluke će, po završetku celokupne procedure, biti objavljene na zvaničnom sajtu lige.

Rukovodstvo takmičenja istaklo je da osuđuje svaki oblik nasilja, bilo da je reč o verbalnim ili fizičkim sukobima, naglašavajući da pojedinci i sportski kolektivi moraju da odgovaraju za svoje postupke.

Saopštenje prenosimo u celosti.

- Dana 11.11.2026. godine, u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“ u Beogradu je odigrana derbi utakmica ARKUS lige između ŽRK Crvena zvezda“ i ŽORK Bor. U četvrtak u kasnim večernjim satima, od delegata i sudija je stigao materijal sa utakmice (izveštaj i prijave za pokretanje disciplinskih postupaka). U toku je detaljna analiza pristigle dokumentacije, nakon čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv ŽRK Crvena zvezda i Milana Vujka, predsednika ŽRK Crvena zvezda. U toku trajanja postupaka nećemo izdavati nikakva saopštenja o detaljima postupaka, već će se nakon završetka istih, rešenja objaviti na sajtu lige, kao što je to i uobičajeno. Rukovodstvo lige najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, bilo da se radi o verbalnom ili o fizičkom, a svaki pojedinac ili sportska organizacija moraju da snose posledice zbog svojih postupaka - stoji u saopštenju ARKUS lige.

Podsećamo, tokom derbija došlo je i do fizičkog sukoba na terenu, kada su se sukobile rukometašice Sara Garović iz Bora i Jelena Agbaba iz Crvene zvezde.

Pored toga, prijavljen je i incident u kojem su, prema navodima nadležnih rukometnih organizacija, napadnute sudije Marko Sekulić i Dušan Jovandić iz Pančeva.

Crvena zvezda je na kraju slavila rezultatom 28:23, čime je nastavila takmičenje bez poraza i sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem delu prvenstva.