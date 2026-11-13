ŠOK U ABU DABIJU! Usman Nurmagomedov osuđen na šest meseci zatvora!?

Osam osoba osuđeno je na šest meseci zatvora zbog masovne tuče koja je u sredu izbila u jednom hotelu u Abu Dabiju, a u kojoj su učestvovali poznati MMA borci Usman Nurmagomedov i Merab Dvališvili. Prema nezvaničnim informacijama, među osuđenima se nalazi i neporaženi ruski borac, dok je bivši UFC šampion pušten iz pritvora.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema pisanju portala „The National“, presude su donete u petak, na osnovu saopštenja pravosudnih organa Abu Dabija. Identitet svih osuđenih nije zvanično objavljen, ali se nezvanično saznaje da je među njima i Nurmagomedov.

Incident se dogodio u hotelu „Hilton“ na ostrvu Jas, dok je Dvališvili davao intervju. Nurmagomedov i njegovi saradnici prišli su mu s leđa, nakon čega je ruski borac ošamario gruzijskog MMA asa. Ubrzo je izbila masovna tuča, tokom koje su povređeni Dvališvili i njegov prijatelj Saba Lazišvili. Njih dvojica pružali su snažan otpor, iako su bili brojčano nadjačani.

- ŠEST MESECI ZATVORA I KAZNA OD 80.000 DOLARA

Policija je nakon incidenta privela deset osoba, a sud je u petak izrekao zatvorske i novčane kazne.

— Šest optuženih osuđeno je na šest meseci zatvora, novčanu kaznu od 300.000 dirhama (oko 80.000 dolara) i deportaciju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata po odsluženju kazne, zbog narušavanja javne bezbednosti, izazivanja panike i ugrožavanja života — navedeno je na zvaničnom nalogu Odeljenja za pravosuđe Abu Dabija na društvenoj mreži Iks.

Još dve osobe, koje su snimale tuču i objavile snimke na internetu, dobile su iste zatvorske i novčane kazne, uz deportaciju nakon izlaska iz zatvora. One su osuđene zbog narušavanja privatnosti korišćenjem informacionih tehnologija.

Preostala dvojica kažnjena su sa po 50.000 dirhama, odnosno oko 14.000 dolara, zbog narušavanja javne bezbednosti i fizičkog napada, ali su izbegla zatvorske kazne.

Merab Dvališvili, nekadašnji UFC šampion u bantam kategoriji, pušten je iz pritvora, što je u petak potvrdila organizacija Real American Freestyle (RAF).

Usman Nurmagomedov doputovao je u Abu Dabi kako bi pomogao bratu Umaru u pripremama za rvački meč protiv Juraje Fejbera, zakazan za subotu. Međutim, zbog incidenta u hotelu zabranjeno mu je prisustvo priredbi RAF Abu Dabi.

Dvališvili je na istom događaju trebalo da se bori protiv Marlona Moraesa.