BND SADA MOŽE DA DELUJE U INOSTRANSTVU: Bundestag usvojio veliku reformu obaveštajnih službi Nemačke

NEMAČKI Bundestag usvojio je danas sveobuhvatnu reformu zakona o obaveštajnim službama, kojom se proširuju ovlašćenja za borbu protiv špijunaže, terorizma i sabotaža, uključujući mogućnost tajnog ulaska u stanove i onesposobljavanja serverske infrastrukture hakerskih grupa.

Fabian Sommer / AFP / Profimedia

Za reformu je glasalo 309 poslanika, protiv je bilo 190, dok je 71 poslanik bio uzdržan, prenosi Špigel.

Novim zakonskim rešenjima Savezna obaveštajna služba (BND) i Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka (BfV) dobijaju dodatna ovlašćenja, između ostalog u oblasti nadzora telekomunikacija i upoređivanja biometrijskih podataka.

Služba za zaštitu ustavnog poretka ubuduće neće biti ograničena samo na prikupljanje informacija i nadzor pojedinaca, već će pod određenim uslovima moći tajno da ulazi u privatne stanove i preduzima mere radi pronalaženja i uklanjanja eksploziva i oružja.

Ipak, ovlašćenja za hapšenja i pretrese koji se sprovode uz prisustvo javnosti i dalje će biti u nadležnosti policije.

Savezna obaveštajna služba (BND), koja je zadužena za obaveštajne aktivnosti u inostranstvu, takođe, će dobiti operativna ovlašćenja za sprovođenje konkretnih akcija.

To će joj, između ostalog, omogućiti da u inostranstvu onesposobljava servere koje koriste hakerske grupe povezane sa stranim državama.

Zakon predviđa i formiranje posebnog tela sastavljenog od bivših sudija, koje će unapred proveravati zakonitost određenih mera obaveštajnih službi.

Reforma, koju su pokrenule vladajuće stranke Hrišćansko-demokratska unija Nemačke (CDU) i Hrišćansko-socijalna unija Bavarske (CSU) i Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), predstavlja odgovor na pogoršanu bezbednosnu situaciju i pojačane aktivnosti stranih obaveštajnih službi, pre svega Rusije, Kine i Irana, navodi Špigel.

Cilj izmena je i smanjenje zavisnosti Nemačke od obaveštajnih podataka koje joj dostavljaju partnerske države.

Opozicija je, između ostalog, optužila vladu da ovom reformom ukida razdvajanje nadležnosti policije i obaveštajnih službi.

Nasuprot tome, ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint ocenio je da je reč o "reformi veka".

-Mi smo meta hibridnih pretnji, izjavio je Dobrint, dodajući da je "Nemačka postala operativno područje za terorizam, ekstremizam i delovanje stranih sila".

Prema njegovim rečima, obaveštajne službe će zahvaljujući reformi konačno dobiti stvarna ovlašćenja za obavljanje svojih zadataka.

Optužbe da se reformom stvara nova "tajna policija" nazvao je besmislenim i istorijski neodgovornim, ističući da je cilj zakonskih izmena zaštita demokratije.

Tanjug

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