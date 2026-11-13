Svet

"PUTIN JE OTVOREN ZA RAZGOVORE": Kremlj poslao poruku Evropi

Б. Р.

13. 11. 2026. u 12:52

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RUSKI predsednik Vladimir Putin otvoren je za sve kontakte, uključujući i sa Evropljanima, nikada nije odbacivao kontakte sa njima i nije inicirao prekid odnosa, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПУТИН ЈЕ ОТВОРЕН ЗА РАЗГОВОРЕ: Кремљ послао поруку Европи

Foto: Sergey Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Želim da vas podsetim da Putin nikada nije odbio da se angažuje sa Evropljanima. I mi, kao ruska strana, smo to više puta ponavljali na različitim nivoima - rekao je Peskov novinarima, navodeći da su Evropljani sami odbacili dijalog i odnose sa Rusijom, prenosi RIA novosti.

On je kazao da još nema konkretnih razgovora o kontaktima između Rusije i Evrope, ali da ako Evropljani budu imali ovlašćenog predstavnika za vođenje dijaloga sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i budu spremni, Rusija je spremna da to prihvati.

Prethodno je specijalni predstavnik američkog predsednika Džared Kušner najavio da će sledeća runda pregovora o ukrajinskom rešenju biti proširena i na predstavnike Evropske unije.

- Ako Evropljani zaista imaju nekoga ko je bar na neki način ovlašćen da razgovara, ako Evropljani zaista imaju želju, onda ćemo, naravno, biti spremni da razgovaramo sa njima - rekao je Peskov.

Peskov je rekao da bi razgovor o ukidanju sankcija EU protiv Rusije sa Amerikancima besmislen, odgovarajući na pitanje da li bi učešće Evrope u budućim pregovorima moglo da postane uslov za razgovor o širim pitanjima koja se tiču Rusije i EU, od politike sankcija do obnavljanja ekonomskih veza.

- Nisam baš razumeo pitanje, jer zamislite, postoje evropske sankcije protiv Rusije. Koja je svrha raspravljati o evropskim sankcijama protiv Rusije sa Amerikancima, na primer? Nema svrhe - zaključio je Peskov.

(Tanjug)

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