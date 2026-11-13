EVROPA IZVISILA U ABU DABIJU, SAD MORA DA MOLI ZA MESTO: Kijevski opozicionar otkrio šta se zapravo dogodilo

EVROPA mora da zasluži pravo da učestvuje u pregovorima o rešavanju ukrajinske krize, izjavio je lider pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk, prenosi TASS.

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U tekstu objavljenom na internet stranici ovog pokreta, on je skrenuo pažnju na to da Evropljani nisu uspeli da nametnu obustavu borbenih dejstava u Ukrajini kao glavnu temu, umesto razgovora o bezbednosnoj arhitekturi u Evropi.

- A za to nisu imali nikakve šanse. Našli su se u ponižavajućem položaju i sada pokušavaju da sačuvaju privid dostojanstva u nepovoljnoj situaciji. Uprkos tome što Amerikanci navodno guraju Evropljane za pregovarački sto, Evropa tek treba da zasluži da joj bude dozvoljeno da učestvuje u raspravi o bezbednosnim pitanjima i da za taj sto uopšte sedne - istakao je Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, Amerikancima je u ovom trenutku u interesu da Evropljane predstave kao "nesposobne za pregovore i idiote", jer, kako je naglasio Medvedčuk, Evropa zasad "nema ni pameti ni snage da dokaže suprotno".

- Vašington će tako više zaraditi, pre svega na račun Evrope - poručio je Medvedčuk.

Takođe je napomenuo da je trilateralni sastanak o ukrajinskoj krizi, održan u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, otvorio novu etapu pregovaračkog procesa.

On je podsetio na to da je 2022. godine kolektivni Zapad više voleo da ne razgovara sa Rusijom. Nakon susreta predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država na Aljasci, u Enkoridžu, u avgustu 2025. godine, pojavila se želja za dijalogom, ali su zapadne zemlje i dalje iznosile isključivo svoje zahteve i želje.

- Posle Enkoridža mišljenja su se podelila, a Abu Dabi je otvorio novu etapu pregovaračkog procesa - ukazao je Medvedčuk.

Prema njegovom mišljenju, pregovori ukazuju na napredak u rešavanju ukrajinskog sukoba.

- Sastanak u Abu Dabiju pokazao je da ignorisanje interesa Rusije neće proći. Kolektivnom Zapadu je sada potrebno vreme da shvati šta dalje da radi s tim - naglasio je Medvedčuk.

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On je posebno ukazao na to da se u zajedničkom saopštenju, objavljenom nakon konsultacija evropskih predstavnika sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom u Abu Dabiju, pojavila formulacija da su Evropska unija, NATO i Velika Britanija izrazili spremnost da razgovaraju o stvaranju nove arhitekture evropske bezbednosti nakon okončanja sukoba u Ukrajini.

- To znači da je NATO ublažio svoje ambicije i da će kolektivni Zapad sada morati da razmisli kako da živi sa novonastalom situacijom - objasnio je Medvedčuk.

Pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

Rusku delegaciju predvodio je pomoćnik predsednika Vladimir Medinski, dok je na čelu ukrajinske delegacije bio rukovodilac Službe spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov.

Na početku pregovora za stolom su se nalazili i američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, vrhovni komandant snaga NATO-a u Evropi Aleksus Grinkevič, kao i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdulah bin Zajed el Nahjan.

Evropskih predstavnika, suprotno izjavama zvaničnika Francuske, nije bilo na sastanku.

Medinski je istakao da su se Rusija i Ukrajina tokom pregovora dogovorile o velikoj razmeni zarobljenika, čiji će parametri uskoro biti objavljeni.

On je takođe istakao da je pitanje evropskog bezbednosnog sistema bilo centralna tema sastanka i da su strane uspele da pronađu zajednički jezik po pojedinim pitanjima.

(RT Balkan)

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