PET zemalja bi moglo da predstavlja Evropu na mirovnim pregovorima o Ukrajini, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

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Već imamo dokazani format E3, ocenio je on.

- Delimično radimo na ovom pitanju i u formatu pet zemalja – Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije i Poljske. Ne vidim problem da se nastavi na ovaj način - istakao je Merc, a citiraju ga mediji.

Prema objavi, nemački kancelar takođe tvrdi da je Rusija spremna da pregovara sa Evropom, „uprkos diplomatskom zastoju“.

Prethodno su američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner naveli da će se Evropljani pridružiti sledećoj rundi pregovora o ukrajinskom rešenju.

Izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli su u Moskvu u četvrtak ujutru nakon učešća u trilateralnim pregovorima između Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju. Sastali su se sa predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, a zatim su otputovali u Dablin na sastanak sa Vladimirom Zelenskim.

Nakon sastanka u Moskvi, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da evropske zemlje pokušavaju da se pridruže pregovaračkom procesu o Ukrajini, ali da moraju da odluče da li žele rat ili mir. Takođe je napomenuo da sve njihove praktične akcije do sada ukazuju na želju za nastavkom sukoba.

Predsednik Vladimir Putin imenovao je bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za svog preferiranog pregovarača. Istovremeno, naglasio je da Evropljani treba da izaberu lidera kome veruju i koji nije davao oštre izjave protiv Moskve.

(Sputnjik)