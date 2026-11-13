PIJANI MUŠKARAC BACIO VAZDUŠNU PUŠKU SA 7. SPRATA, POVREDIO PEŠAKA: Nakon incidenta BMW-om udario u garažu - Drama u Varšavi

PEŠAK star 49 godina povređen je u Varšavi kada je na njega pala vazdušna puška koju je pijani muškarac (30) bacio kroz prozor stana na sedmom spratu, nakon čega je osumnjičeni automobilom marke BMW pokušao da pobegne i udario u kapiju podzemne garaže, saopštila je poljska policija.

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Incident se dogodio u varšavskom okrugu Praga-Polnoc, a povređeni muškarac zadobio je povrede noge i prevezen je u bolnicu, prenosi TVP World.

Prema saopštenju policije, povređeni je policajcima koji su izašli na lice mesta pokazao prozor sa kojeg je bačena puška. Kada su stigli do stana, policajci su zatekli otvorena vrata i prazan prostor, ali su unutra pronašli kutiju sa dijabolama na prozorskoj dasci, kao i bocu sa komprimovanim vazduhom sličnu onoj koja je bila pričvršćena za bačenu pušku.

Osumnjičeni se nešto kasnije vratio u stan i priznao da je bacio pušku kroz prozor, nakon čega je uhapšen. Policija je naknadno utvrdila da je muškarac nakon incidenta pobegao automobilom marke BMW, kojim je udario u kapiju obližnje podzemne garaže. Osumnjičenom je oduzeta vozačka dozvola, a alkotest je pokazao koncentraciju alkohola u krvi veću od 0,05 odsto.

Tridesetogodišnjak je optužen za izlaganje druge osobe neposrednoj opasnosti i ugrožavanje njenog fizičkog integriteta, kao i za vožnju pod dejstvom alkohola, dok će protiv njega biti podneta i dodatna optužba zbog izazivanja saobraćajne nezgode. Za ovo delo preti mu kazna do pet godina zatvora, kao i novčana kazna čiju će visinu odrediti sud.

(Tanjug)