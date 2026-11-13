"SADA JE TRENUTAK": Tramp traži od Senata 350 milijardi za Pentagon
AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je Senat Sjedinjenih Američkih Država da odobri dodatna sredstva Pentagonu u vrednosti od 350 milijardi dolara.
- Pozivam rukovodstvo Senata da odmah pristupi usvajanju predloga zakona o budžetskom usklađivanju (reconciliation bill) u vrednosti od 350 milijardi dolara, kako bismo našim hrabrim ratnicima obezbedili odlučujuću prednost koju zaslužuju - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Prema njegovim rečima, republikanci u Senatu moraju da "ispune ono što duguju našim ratnicima".
- Demokrate to nikada neće učiniti. Sada je trenutak - ocenio je Tramp.
Na međuizborima u SAD održanim prošle nedelje, Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Kongresa SAD, a dužnosti će preuzeti u januaru.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
"JA SAM JEDINI PREDSEDNIK KOJI NE PRIMA PLATU" Tramp: Demokrate počinile ogromnu krađu
12. 11. 2026. u 12:33
TRAMP VRATIO SVET U 1979. GODINU: Iran ratuje protiv Amerike već 47 godina!
12. 11. 2026. u 09:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)