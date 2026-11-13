"SADA JE TRENUTAK": Tramp traži od Senata 350 milijardi za Pentagon

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je Senat Sjedinjenih Američkih Država da odobri dodatna sredstva Pentagonu u vrednosti od 350 milijardi dolara.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

- Pozivam rukovodstvo Senata da odmah pristupi usvajanju predloga zakona o budžetskom usklađivanju (reconciliation bill) u vrednosti od 350 milijardi dolara, kako bismo našim hrabrim ratnicima obezbedili odlučujuću prednost koju zaslužuju - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Prema njegovim rečima, republikanci u Senatu moraju da "ispune ono što duguju našim ratnicima".

- Demokrate to nikada neće učiniti. Sada je trenutak - ocenio je Tramp.

Na međuizborima u SAD održanim prošle nedelje, Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Kongresa SAD, a dužnosti će preuzeti u januaru.

(Tanjug)

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