SAMO JEDAN IZ SRBIJE! ABA liga objavila konačan spisak sudija za sezonu 2026/27.

Najviše predstavnika ima Bosna i Hercegovina - 12.

FOTO: KK Igokea/Marija Vuruna/ABA liga

Samo jedan srpski arbitar našao se na konačnom spisku od 55 sudija koje će deliti pravdu u ABA ligi do kraja sezone 2026/27, a tu čast imaće 32-godišnji Vojkan Živković.

Konačnu listu usvojili su članovi regionalnog takmičenja, a među zemljama sa najviše predstavnika prednjači Bosna i Hercegovina sa 12 sudija. Crna Gora ima deset arbitara, Severna Makedonija devet, dok Hrvatsku predstavlja sedam. Na spisku su i četvorica sudija iz Slovenije, kao i po dvojica iz Poljske, Slovačke, Rumunije i Češke.

Međunarodni karakter liste upotpunjuju po jedan arbitar iz Kolumbije, Švedske, Nemačke, Italije i Bugarske. Prosečna starost svih sudija iznosi 37 godina, a 24 arbitra, odnosno 44 odsto, bili su deo liste i prethodne sezone.

"Pored toga, 43 sudije sa liste (78%) dolaze iz balkanskih zemalja. Još četiri arbitra dolaze iz zemalja čiji klubovi učestvuju u (AdmiralBet) ABA ligi (Rumunija i Slovačka), što znači da ukupno 47 sudija (85,5%) dolazi iz zemalja koje su zastupljene u ovom takmičenju", navodi se u saopštenju regionalnog takmičenja.

Final List of Referees for the 2026/27 Season Approved 🔗 https://t.co/3GkMzloDmD #ABALiga https://t.co/PcvS5giM2o — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 12, 2026

Konačnom spisku prethodio je proces selekcije koji je trajao oko šest nedelja. Nakon odlaganja početka sezone, Sudijska komisija zatražila je dodatno vreme za početni rad sa arbitrima i izbor konačnog sastava, zbog čega je prvobitna lista, koja je važila od drugog kola, postepeno proširivana.

"Po završetku procesa selekcije, na listu je uvršteno još 17 sudija, koji su takođe bili deo sudijskog kadra (AdmiralBet) ABA lige u prethodnoj sezoni", zaključuje se u saopštenju ABA lge.

KONAČAN SPISAK SUDIJA, ABA LIGA SEZONA 2026/27.

1 Alexander Milan Šešević ŠVE 33 godine

2 Stefan Atumelese ROM 35

3 Hasan Bajgorić BIH 31

4 Benis Čehić SLO 40

5 Bojan Popović MNG 31

6 Boro Antovski MKD 39

7 Carlos Javier Dueñas Urrego COL 50

8 Christian Calabrese ITA 48

9 Hakan Senkesen GER 35

10 Haris Bijedić BIH 47

11 Igor Janjušević MNG 47

12 Igor Temelkov MKD 30

13 Jovan Vujović MNG 24

14 Kenan Gušmirović MNG 42

15 Lazar Knežević MNG 23

16 Lazar Ćetković MNG 27

17 Mario Mađoski MKD 30

18 Milan Danilović BIH 27

19 Milosav Kaluđerović MNG 48

20 Miodrag Lakićević MNG 45

21 Mohammed Amdžad Hoder Alkurdi BLG 30

22 Nasrollah Shaker ŠVE 38

23 Nikola Domazet BIH 28

24 Octavian Goina ROM 38

25 Petar Petrovski MKD 38

26 Peter Gacik SVK 35

27 Robert Mordal POL 53

28 Sead Babić MNG 34

29 Stefan Ristovski MKD 32

30 Stefan Vuković MNG 33

31 Sylwia Aleksandra Zbikowska POL 41

32 Tadej Venta SLO 40

33 Vladimir Mihajlović MKD 38

34 Vladimír Karnay SVK 36

35 Vojkan Živković SRB 32

36 Srđan Bogdanović BIH 38

37 Slaven Vavan BIH 42

38 Miljan Kovačević BIH 36

39 Aleksandar Davidov MKD 37

40 Andraž Rebeušek SLO 28

41 Bojan Jovanić BIH 47

42 Bojan Kruljac CRO 44

43 Dejan Zafirovski MKD 30

44 Edo Javor SLO 48

45 Goran Stojančević BIH 37

46 Hrvoje Muhvić CRO 42

47 Ivan Milićević BIH 43

48 Krešimir Anzulović CRO 32

49 Krešimir Katić CRO 39

50 Krunoslav Peić CRO 48

51 Mateo Pavićić CRO 37

52 Nermin Nikšić BIH 38

53 Nikola Jakimovski MKD 32

54 Tomislav Stapić BIH 30

55 Vladimir Marić BIH 46