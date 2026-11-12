SAMO JEDAN IZ SRBIJE! ABA liga objavila konačan spisak sudija za sezonu 2026/27.
Najviše predstavnika ima Bosna i Hercegovina - 12.
Samo jedan srpski arbitar našao se na konačnom spisku od 55 sudija koje će deliti pravdu u ABA ligi do kraja sezone 2026/27, a tu čast imaće 32-godišnji Vojkan Živković.
Konačnu listu usvojili su članovi regionalnog takmičenja, a među zemljama sa najviše predstavnika prednjači Bosna i Hercegovina sa 12 sudija. Crna Gora ima deset arbitara, Severna Makedonija devet, dok Hrvatsku predstavlja sedam. Na spisku su i četvorica sudija iz Slovenije, kao i po dvojica iz Poljske, Slovačke, Rumunije i Češke.
Međunarodni karakter liste upotpunjuju po jedan arbitar iz Kolumbije, Švedske, Nemačke, Italije i Bugarske. Prosečna starost svih sudija iznosi 37 godina, a 24 arbitra, odnosno 44 odsto, bili su deo liste i prethodne sezone.
"Pored toga, 43 sudije sa liste (78%) dolaze iz balkanskih zemalja. Još četiri arbitra dolaze iz zemalja čiji klubovi učestvuju u (AdmiralBet) ABA ligi (Rumunija i Slovačka), što znači da ukupno 47 sudija (85,5%) dolazi iz zemalja koje su zastupljene u ovom takmičenju", navodi se u saopštenju regionalnog takmičenja.
Konačnom spisku prethodio je proces selekcije koji je trajao oko šest nedelja. Nakon odlaganja početka sezone, Sudijska komisija zatražila je dodatno vreme za početni rad sa arbitrima i izbor konačnog sastava, zbog čega je prvobitna lista, koja je važila od drugog kola, postepeno proširivana.
"Po završetku procesa selekcije, na listu je uvršteno još 17 sudija, koji su takođe bili deo sudijskog kadra (AdmiralBet) ABA lige u prethodnoj sezoni", zaključuje se u saopštenju ABA lge.
KONAČAN SPISAK SUDIJA, ABA LIGA SEZONA 2026/27.
1 Alexander Milan Šešević ŠVE 33 godine
2 Stefan Atumelese ROM 35
3 Hasan Bajgorić BIH 31
4 Benis Čehić SLO 40
5 Bojan Popović MNG 31
6 Boro Antovski MKD 39
7 Carlos Javier Dueñas Urrego COL 50
8 Christian Calabrese ITA 48
9 Hakan Senkesen GER 35
10 Haris Bijedić BIH 47
11 Igor Janjušević MNG 47
12 Igor Temelkov MKD 30
13 Jovan Vujović MNG 24
14 Kenan Gušmirović MNG 42
15 Lazar Knežević MNG 23
16 Lazar Ćetković MNG 27
17 Mario Mađoski MKD 30
18 Milan Danilović BIH 27
19 Milosav Kaluđerović MNG 48
20 Miodrag Lakićević MNG 45
21 Mohammed Amdžad Hoder Alkurdi BLG 30
22 Nasrollah Shaker ŠVE 38
23 Nikola Domazet BIH 28
24 Octavian Goina ROM 38
25 Petar Petrovski MKD 38
26 Peter Gacik SVK 35
27 Robert Mordal POL 53
28 Sead Babić MNG 34
29 Stefan Ristovski MKD 32
30 Stefan Vuković MNG 33
31 Sylwia Aleksandra Zbikowska POL 41
32 Tadej Venta SLO 40
33 Vladimir Mihajlović MKD 38
34 Vladimír Karnay SVK 36
35 Vojkan Živković SRB 32
36 Srđan Bogdanović BIH 38
37 Slaven Vavan BIH 42
38 Miljan Kovačević BIH 36
39 Aleksandar Davidov MKD 37
40 Andraž Rebeušek SLO 28
41 Bojan Jovanić BIH 47
42 Bojan Kruljac CRO 44
43 Dejan Zafirovski MKD 30
44 Edo Javor SLO 48
45 Goran Stojančević BIH 37
46 Hrvoje Muhvić CRO 42
47 Ivan Milićević BIH 43
48 Krešimir Anzulović CRO 32
49 Krešimir Katić CRO 39
50 Krunoslav Peić CRO 48
51 Mateo Pavićić CRO 37
52 Nermin Nikšić BIH 38
53 Nikola Jakimovski MKD 32
54 Tomislav Stapić BIH 30
55 Vladimir Marić BIH 46
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