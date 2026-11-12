NETANJAHU I AJZENKOT ODRŽALI BEZBEDNOSNI BRIFING: Oglasio se kabinet, dogovoren nastavak komunikacije po potrebi
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu održao je dvočasovni bezbednosni brifing sa predsednikom stranke Jašar, Gadijem Ajzenkotom, a sastanku je prisustvovao i vojni sekretar major general Guj Markizeno.
- Premijer Benjamin Netanjahu održao je danas bezbednosni brifing za poslanika Kneseta Gadija Ejzenkota. Tokom sastanka, kojem je prisustvovao i vojni sekretar major general Guj Markizeno, Ejzenkot je informisan o aktuelnim bezbednosnim i diplomatskim izazovima sa kojima se država suočava. Dve strane su se dogovorile da će nastaviti sa komunikacijom po potrebi - navodi se u saopštenju kabineta.
Nakon izbora u Izraelu na kojima premijer Benjamin Netanjahu nije uspeo da obezbedi stabilnu većinu i trenutno vodi tehničku vladu,predsednik države Isak Hercog poverio je mandat za sastav nove vlade Gadiju Ajzenkotu.
Pošto zvanični lider opozicije trenutno formalno nije imenovan, nastao je spor oko toga ko ima pravo na redovne bezbednosne brifinge, prenose mediji.
Ajzenkot je javno optužio Netanjahua da mu namerno uskraćuje zakonski predviđene bezbednosne brifinge i upozorio ga na "razarajuće posledice po demokratiju", pisao je Jerusalem Post.
(Jerusalim Post/Tajms of Izrael)
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