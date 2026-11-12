ZAVRŠEN SASTANAK U KREMLJU Evo šta je dogovoreno: Rusi insistiraju na ovim stvarima, EU bi da učestvuje

RUSKI predsednik Vladimir Putin primio je u Kremlju specijalne izaslanike američkog predsednika Stivena Vitkofa i Džereda Kušnera.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik

Sastanak je trajao oko dva i po sata, a američki pregovarači su napustili Kremlj.

Na početku sastanka ruski lider je istakao da je za Rusiju državna granica - jedina linija razgraničenja sa Ukrajinom. Putin je istakao da želi da u Ukrajini zavlada večni mir.

„Znamo da ukrajinska strana pokreće pitanje takozvanih ‘sivih zona’ i to će, kao što sam već rekao, uvek biti jabuka razdora. Za nas postoji samo jedna linija — linija državne granice. Tada će biti jasno gde ste vi, a gde smo mi. Čim se upustimo u raspravu o ‘sivim zonama’, koje svako tumači na svoj način, odmah počinju sporovi i svaki dogovor postaje nestabilan“, rekao je predsednik Rusije.

„Kada je reč o trajnosti mira, njegovoj besprekornosti i pouzdanosti, i mi bismo želeli da to bude večni mir. Znamo da dve strane različito shvataju teritorijalna pitanja“, dodao je on.

Humanitarna misija u Konstantinovki

Putin je zamolio Vitkofa i Kušnera da američkom predsedniku Donaldu Trampu prenesu zahvalnost za organizovanje kontakata između Rusije i Ukrajine, a Melaniji Tramp za učešće u rešavanju humanitarnog pitanja u mestu Aljoški.

Ruski predsednik predložio je da se u Konstantinovki organizuje humanitarna misija po uzoru na sličnu operaciju u mestu Aljoški.

-U Donbasu se nalazi Konstantinovka, naselje koje je, kako oni smatraju, deo strateške linije odbrane Ukrajine. Tamo je još oko 400 do 500 civila. Hajde da uradimo isto što smo uradili u mestu Aljoški, da pozovemo predstavnike stranih medija, uključujući i američke... i da to poverimo onima koji se bave ljudskim pravima na obe strane, odnosno ombudsmanima, rekao je Putin.

Naveo je da je Rusiji potrebno pet dana da razminira područje oko Konstantinovke. Tvrdi da ruske snage kontrolišu grad i da je Rusija spremna da osigura bezbednost misije.

„Ako ukrajinske vlasti kontrolišu taj grad, kao što tvrde, neka obezbede bezbednost“, dodao je Putin.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik

Strane trupe i dijalog sa Evropom

„Od samog početka govorili smo da je za nas prisustvo bilo kakvih stranih trupa na teritoriji Ukrajine apsolutno neprihvatljivo“, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, prisustvo stranih trupa u Ukrajini ugrozilo bi nacionalnu bezbednost Rusije, a te trupe predstavljale bi legitimnu metu za ruske oružane snage.

Putin je rekao da je Rusija ostavila otvorena vrata za dijalog sa Evropom i da su taj dijalog prekinuli Evropljani. Dodao je da bi Moskva želela da Vašington razgovara sa Evropljanima kako bi se oni opredelili šta žele — mir ili rat.

Ruski lider je naveo da Evropa ima protivrečne stavove.

On je istakao da iako je Moskva mnogo puta naglašavala da je pojava bilo kakvih stranih snaga u Ukrajini neprihvatljiva u EU govore da će posle okončanja sukoba u Ukrajini poslati tamo svoj kontingent, a to znači da će se sukob obnoviti.

Pored toga, Brisel ne želi sada da razmatra instrumente za osiguravanje bezbednosti Evrope u celini nego tek posle postizanja mira u Ukrajini. Ali, posle postizanja mira u Ukrajini oni nameravaju da uvedu svoj kontingent, a to je nastavak rata.

Krug je zatvoren, konstatovao je Putin, ilustrujući situaciju poznatom anegdotom.

„Recimo, nekog prevaranta, koji je sagradio nekoliko vikendica u blizini Kijeva, pozovu istražni organi, na primer, NABU. Pitaju ga: ’Odakle vam novac?’ On odgovara: ’Iz noćnog stočića.’ ’Dobro, a ko je stavio novac u noćni stočić?’ ’Moja supruga.’ ’A odakle vašoj supruzi taj novac?’ ’Ja sam joj ga dao.’ ’A vi ste ga odakle uzeli?’ ’Iz noćnog stočića.’ Krug je zatvoren. Isto je i sa Evropljanima”, rekao je Putin, opisujući situaciju.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik

Vitkof o pregovorima u Abu Dabiju

Vitkof je pozdravio nastavak rada u trilateralnom formatu i zahvalio Vladimiru Medinskom na radu tokom pregovora u Abu Dabiju.

„Što se tiče sastanaka koji su upravo održani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ocenjujemo da su protekli u veoma pozitivnoj atmosferi. Primetili smo da su predstavnici obe strane, i Rusije i Ukrajine, aktivno radili i da su timovi aktivno sarađivali“, rekao je Vitkof na sastanku s Putinom.

On je saopštio da ga je predsednik SAD Donald Tramp zamolio je da ruskom predsedniku Vladimiru Putinu prenese da je veoma važno da se sukob u Ukrajini okonča što pre.

„Predsednik Tramp smatra da je veoma važno da se ovaj sukob okonča što pre i zamolio nas je da vam to prenesemo. Ovo je veoma složen sukob za obe strane“, dodao je on.

Kušner o učešću Evrope u pregovorima

Džerad Kušner je primetio da Evropljani izražavaju želju da učestvuju u pregovorima.

„Vidimo određene pomake na evropskoj strani. Evropljani izražavaju želju da učestvuju u pregovorima i da okončaju ovaj sukob. Nadamo se da ćemo, ako uspemo da ih uključimo u ovaj multilateralni format, moći uspešno da okončamo sukob“, istakao je Kušner.

Vitkof i Kušner stigli su u Moskvu nakon trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD, održanih 10. i 11. novembra u Abu Dabiju, na kojima su predstavljali Vašington.

(sputnikportal.rs)

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