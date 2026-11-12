ZARAZILI SU STOTINE SERVERA I OTELI MILIONE PODATAKA Evropol razbio mrežu: Evo gde možete proveriti da li su vaši podaci ukradeni

U MEĐUNARODNOJ operaciji "Kraj igre" (End game) protiv mreža zlonamernog softvera (malvera) razbijena je kriminalna infrastruktura malware "Gootloader", "CastleRAT" i "StealC" i obezbeđeni su podaci 6,4 miliona žrtava, navodi se u saopštenju Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona (Europol).

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U saopštenju Evropol navodi da su u najnovijem sajber udaru, u koordinisanim akcijama, organi za sprovođenje zakona zaplenili 235 servera i 257 domena, čime su ozbiljno onesposobili ove mreže za distribuciju zlonamernog softvera.

Operacija je bila usmerena na modele "sajber-kriminala kao usluge" (cybercrime-as-a-service), u okviru kojih su ovi alati omogućavali dalje kriminalne radnje, poput napada ransomverom (ransomware) i krađu podataka.

Tokom akcije, organi za sprovođenje zakona su, zajedno sa partnerima iz privatnog sektora, preduzeli mere protiv 235 servera i 257 domena.

Učesnici operacije iz redova organa za sprovođenje zakona i privatnog sektora delovali su protiv tri vrste zlonamernih alata - protiv malvera "Gootloader"-a, takozvanog "droper/louder"-a (dropper/loader), koji je omogućavao neovlašćen pristup računarskim sistemima distribucijom lažnih pravnih dokumenata putem kompromitovanih veb-sajtova.

Žrtve koje su preuzele ove dokumente bile bi zaražene, često putem hakovanih WordPress sajtova a ovaj rašireni metod vodio je ka daljim kriminalnim aktivnostima, uključujući instaliranje ransomvera radi digitalne iznude.

U operaciji Evropola ugašeno je 14 servera i 218 domena, dok je 681 zaraženi veb-sajt očišćen od zlonamernog sadržaja.

Drugi zlonamerni softver koji je bio meta Evropola bio je "CastleRAT", trojanac za daljinski pristup (RAT), koji omogućava napadačima da sa daljine kontrolišu zaraženi računar i zloupotrebljavaju ga u kriminalne svrhe i posedovao je modernu tehničku arhitekturu, omogućavao je fleksibilnu primenu i koristio mehanizme koji su otežavali njegovo otkrivanje.

"Upotreba CastleRAT-a dovela je do šifrovanja brojnih skupova podataka i paralisanja čitavih IT sistema, prisiljavajući pogođene kompanije i organizacije na plaćanje otkupa", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u operaciji zaplenjeno 120 servera i 39 domena.

Treći zlonamerni softver koji je onemogućen, "malware StealC", takozvani kradljivac podataka, koji poseduje i funkciju "dropera", širio se putem više različitih napadnih vektora a prvenstveno je bio dizajniran za izvlačenje osetljivih informacija - poput lozinki, sačuvanih pristupnih podataka i digitalnih identiteta sa kompromitovanih računara, čime ih je činio da budu dostupni za dalju nezakonitu upotrebu, naročito za trgovinu podacima i prevare.

U akciji su demontirana 102 servera sa ovim zlonamernim softverom, čime su nastavljene aktivnosti započete u junu a identifikovano je 6,4 miliona pristupnih podataka žrtava.

Tokom ove akcije, u kriminalnoj infrastrukturi kojom su upravljali sajber-kriminalci, a koju su nadležni organi zaplenili ove nedelje, pronađeno je više od šest miliona pristupnih podataka žrtava.

Ove podatke, koji su ukradeni od žrtava nakon što su njihovi uređaji zaraženi, osumnjičeni su prodavali, a oni su kasnije korišćeni za druge vrste sajber-napada, poput onih koji uključuju "rensomver" (ransomware).

Podaci o žrtvama biće dostupni putem platformi ""HaveIBeenPwned", "DIVD", "CheckjeHack", "NoMoreLeaks", "Sekoia", "The Shadowserver Foundation" i "NL-NCSC", kako bi se žrtve upozorile da su im pristupni podaci ukradeni usled delovanja malware "CastleRAT".

Korisnicima "WordPress"-a savetuje se da promene svoje pristupne podatke, aktiviraju višefaktorsku autentifikaciju i ažuriraju sisteme radi otklanjanja ranjivosti.

Evropski centar za suzbijanje sajber-kriminala (EC3) pri Evropolu pružio je ključnu podršku, koja je uključivala prikupljanje obaveštajnih podataka o sajber-kriminalu, praćenje finansijskih tokova i obaveštavanje žrtava.

U akciji su učestvovali i organi bezbednosti i pravosuđa iz Bugarske, Kanade, Danske, Nemačke, Moldavije, Holandije, Poljske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Tanjug

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