TRAGEDIJA U UAE: 14 mrtvih i 30 povređenih u lančanom sudaru više kamiona i automobila

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je u četvrtak da je 14 osoba poginulo, a 30 je povređeno u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo 18 vozila i 5 kamiona u Emiratu Fudžajra.

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Nesreća se dogodila sinoć nakon ponoći na magistralnom putu Šeik Kalifa bin Zajed u emiratu Fudžajra.

Povređenima je odmah pružena prva pomoć na mestu nesreće i prebačeni su u obližnje bolnice.

Prema preliminarnim podacima, nesreća je počela sudarom teretnog vozila (kamiona) sa više automobila koji su se nalazili na putu, nakon čega je došlo do serije novih udara.

Ekipe Hitne pomoći, civilne zaštite i saobraćajne policije odmah su blokirale i obezbedile deo puta kako bi izvukle povređene i prebacile ih u bolnice.

Istraga je u toku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je apelovalo na građane i medije da ne šire neistvene informacije, glasine i nezvanične detalje o žrtvama i uzrocima pre nego što zvanična istraga bude u potpunosti završena.

Takođe, ponovo je upućen apel svim vozačima da poštuju ograničenja brzine i održavaju propisano bezbedno odstojanje na putevima.

(Arab Njuz/Rojters)