EVROPA PONIŽENA: Putin ispričao vic o Ukrajini i ceo svet se smeje

TOKOM sastanka sa američkim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom o Evropi i Ukrajini, ruski predsednik Vladimir Putin ispričao je vic o ukrajinskom zvaničniku koga su posetili predstavnici Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU).

foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

„Pitaju ga: 'Odakle ti novac?' On odgovara: 'Iz noćnog stočića.' 'Da, dobro. A ko je stavio novac u noćni stočić?' 'Moja žena.' 'Odakle tvojoj ženi?' 'Ja sam joj dao.' 'Odakle ti?' 'Iz noćnog stočića'“, opisao je situaciju šef države.

Nakon ovoga, Putin je zaključio: „Krug je zatvoren. Isto je i sa Evropljanima.“

Ruski predsednik je istakao da Evropa mora da odluči šta želi: mir ili rat u Ukrajini .