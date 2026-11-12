EVROPA PONIŽENA: Putin ispričao vic o Ukrajini i ceo svet se smeje
TOKOM sastanka sa američkim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom o Evropi i Ukrajini, ruski predsednik Vladimir Putin ispričao je vic o ukrajinskom zvaničniku koga su posetili predstavnici Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU).
„Pitaju ga: 'Odakle ti novac?' On odgovara: 'Iz noćnog stočića.' 'Da, dobro. A ko je stavio novac u noćni stočić?' 'Moja žena.' 'Odakle tvojoj ženi?' 'Ja sam joj dao.' 'Odakle ti?' 'Iz noćnog stočića'“, opisao je situaciju šef države.
Nakon ovoga, Putin je zaključio: „Krug je zatvoren. Isto je i sa Evropljanima.“
Ruski predsednik je istakao da Evropa mora da odluči šta želi: mir ili rat u Ukrajini .
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