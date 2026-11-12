NOVA DRAMA U KRAKOVU: Muškarac otvorio vatru na policiju
POLjSKA policija uhapsila je muškarca koji je pucao u pravcu policajaca u Krakovu, a u incidentu nije bilo povređenih, prenosi Polsat News.
Poljski mediji preneli su da je policija prethodno dobila prijavu o muškarcu koji sa sobom ima predmet nalik na vatreno oružje, nakon čega je na lice mesta upućena patrola.
Kada su policajci stigli, muškarac je pucao u njihovom pravcu, a oni su odgovorili ispaljivanjem upozoravajućih hitaca, izjavio je mlađi inspektor Jakub Mirohna iz Policijske uprave u Krakovu.
Muškarac je potom odbacio oružje, nakon čega su ga policajci savladali i uhapsili.
Prema navodima portala LoveKrakov, muškarac je ispalio dva hica, najverovatnije iz startnog pištolja, a nalazio se u automobilu.
Na mestu incidenta intervenisalo je više policijskih patrola, kao i ekipa hitne pomoći.
(Tanjug)
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