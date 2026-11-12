DRAMA U ŠPANIJI: Sumnjivi rančevi otkriveni u blizini škole i pumpe

U BLIZINI škole i benzinske pumpe u gradovima Arganda del Rej i Galapagar u Španiji danas su pronađeni sumjnivi ranci, a Civilna garda je na lice mesta uputila timove stručnjaka za deminiranje.

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Nakon što su stručnjaci ispitali ranac pronađen u blizini pumpe u Galapagaru potvrđeno je da nema opasnosti. Ranije danas, sumnjivi paket pronađen je i u Sevilji nakon dojave o bombi, ali se ispostavilo da je u pitanju lažna uzbuna, preneo je portal 20minutos.

Civilna garda i lokalna policija u mestu Arganda del Rej preventivno su obustavile saobraćaj nakon što je u kontejnerima u blizini škole "Malvar" pronađen sumnjivi ruksak, a očekuje se dolazak specijalista za uklanjanje eksplozivnih naprava.

Školska uprava objavila je saopštenje u kojem je umirila porodice, naglašavajući da je reč o preventivnoj meri predostrožnosti, preduzetoj radi sprovođenja neophodnih provera i osiguravanja bezbednosti.

Kako se dodaje, za sada se ne smatra da je potrebna evakuacija škole niti stambenih objekata u tom području.

Na lice mesta upućeni su vatrogasci iz pokrajine Madrid, kao i medicinske ekipe.

U međuvremenu, gradska uprava Galapagara saopštila je da je na benzinskoj pumpi pronađen sumnjivi ranac, ali su pripadnici jedinice za uklanjanje eksplozivnih naprava nakon sprovedenih provera, potvrdili da predmet ne predstavlja nikakvu opasnost.